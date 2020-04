Fiestas en casa, la última tendencia en ocio y entretenimiento durante la cuarentena según Vivetix Comunicae

jueves, 30 de abril de 2020, 01:03 h (CET) Durante el fin de semana pasado tuvieron lugar las primeras fiestas virtuales en España, un fenómeno que se inició en Canadá y que por fin ha llegado a nuestro país El sector del ocio y de los eventos está en constante evolución y la última innovación tuvo lugar el pasado fin de semana. Grandes y pequeñas salas convocaron a miles de seguidores para asistir a varias macrofiestas desde sus propias casas.

Son fiestas que se desarrollan de forma virtual mediante videoconferencias y en las que DJ es el protagonista, pero no el único, una vez dentro de la fiesta, la pantalla principal va cambiando y mostrando a aquellos asistentes que mejores fiestas retransmiten desde sus casas. Gente bailando, algunos disfrazados, luces en los improvisados escenarios, un chat de grupo que 'echa humo' y un largo etcétera.

En Canadá fueron los pioneros en este tipo de fiestas pero rápidamente se ha exportado a otros países como el nuestro. Desde fiestas cuyo acceso es gratuito hasta clubs donde se cobra el acceso con envío de bebidas incluido.

En poco tiempo se ha visto como herramientas que se usaban para las videoconferencias, webinars o reuniones de pocas personas, ahora se usan para sesiones de DJs, conciertos, espectáculos, microteatro etc.

Desde Vivetix, una plataforma para vender entradas a eventos con los gastos de gestión más bajos del mercado, están viendo cómo el sector va evolucionando. Actualmente los eventos que más han crecido han sido los que se pueden realizar de forma online como los cursos, seminarios, conferencias, ferias o conciertos. También en los que se mandan productos a los asistentes, por ejemplo reuniones con aperitivo o catas de vinos, cervezas o quesos en los que un experto va dando las pautas de degustación. Aunque existen muchos casos, "hasta una churrería se interesó por los servicios de gestión de pagos para mandar tan deliciosa comida a sus clientes".

Una de las últimas iniciativas que confió en Vivetix es @cuarentena_club que son un grupo de organizadores que quieren agrupar los eventos virtuales y ayudar a promotores y organizadores a que puedan lanzarlos exitosamente.

A este respecto @cuarentena_club ya ha convocado sus próximos eventos:

Jueves 30 de abril:

@jordiruz DJ para la marca Tomorrowland y @la_plage_casanis

@djyulimadrid DJ residente en Baqueira Beret

Host @beatrizalvarezoficial Y el sábado 2 de mayo con:

@dj_albert_valls el DJ viral de las redes por su espectacular despliegue en su balcón

@dj.santi.fabian que sorprenderá y cerrará la fiesta por todo lo alto. Entradas disponibles en Facebook y Vivetix

