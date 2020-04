Investigadores españoles desarrollan una nueva terapia para el cáncer de mama HER2+ Tras un seguimiento de un año, no se observó ninguna recidiva en los animales analizados Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 30 de abril de 2020, 10:20 h (CET) El grupo de investigación CRIS para Cáncer de Mama y Ovario, que la organización CRIS contra el Cáncer financia desde hace 7 años, ha desarrollado un nuevo tratamiento para el cáncer de mama HER2+, uno de los más agresivos y que supone el 20 por ciento de los casos de esta enfermedad.



Concretamente, el estudio, publicado en la revista 'EMBO Molecular Medicine', se ha centrado en aquellos tumores que son resistentes a las terapias actuales para ofrecer una alternativa a las pacientes, demostrando que un anticuerpo conjugado con un fármaco altamente citotóxico, denominado EV20/MMAF, es eficaz frente a tumores de mama HER2 positivos que se han vuelto resistentes a diferentes terapias anti-HER2.



"La investigación y los avances en ingeniería genética se muestran como la mejor fórmula para acabar con el cáncer, y, sobre todo, con aquellos más agresivos que no tienen terapias alternativas. Nuestra lucha diaria es mantener grupos de investigación en el tiempo, que sean duraderos, para que continúen buscando nuevas terapias para acabar con esta enfermedad que nos afecta a todos", ha dicho la directora de CRIS contra el Cáncer, Marta Cardona.



En este sentido, el doctor del Centro de Investigación del Cáncer (CIC-IBMCC, Universidad de Salamanca y del CSIC) y uno de los autores del trabajo, Atanasio Pandiella, ha explicado que el estudio se ha realizado tanto en células tumorales humanas HER2+ en cultivo, como en animales.



En estos animales inyectados con células de cáncer de mama HER2+, el fármaco EV20/MMAF fue capaz de ejercer un potente efecto antitumoral. De hecho, tal y como ha asegurado el experto, uno de los datos "más espectaculares" se observó en estos animales inyectados con células resistentes a un fármaco convencional llamado trastuzumab. Y es que, en estos animales, los tumores resistentes a trastuzumab se erradicaron mediante una única dosis del fármaco EV20/MMAF.



Tras un seguimiento de un año, no se observó ninguna recidiva en los animales analizados. "Este resultado es importante porque abre la esperanza de que el tratamiento con EV20/MMAF pueda ser utilizado para controlar tumores HER2+ rebeldes a los tratamientos convencionales", ha añadido el doctor.

El próximo paso será el desarrollo de un ensayo clínico para probar en pacientes la efectividad de este hallazgo. "Nuestra meta es conseguir que el cáncer de mama sea una enfermedad controlable en el cien por cien de los casos. Y la única manera de conseguirlo es seguir investigando para conocer mejor la enfermedad, y así poder abordar su tratamiento de una manera cada vez más eficaz. El apoyo a la investigación permite ayudar a solucionar los problemas de pacientes, por eso es importante el apoyo por parte de CRIS contra el cáncer. Es importante que ese apoyo se mantenga para conseguir la meta de controlar el cáncer de mama", ha zanjado el doctor, que ha liderado el trabajo junto al doctor de la Universidad de Castilla La Mancha y de la Unidad CRIS Cáncer de nuevas Terapias en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Alberto Ocaña.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.