Chupipanda de ministras y ministros

"Fuentes a menos de 10 kms de la Moncloa y generalmente mal informadas, vamos que no tienen ni prosty de la cosa, informan que el retraso de la 'Cumin' (cuchipanda de ministras y ministros) es debido al desacuerdo ministerial por la actualidad del momento: Unos pretenden elogiar a Merlos como macho ibérico en el 'Merlosplace'; y otros a sus beneficiadas o perjudicadas. Habrá novedades. Siesta pendiente y sin noticias del Consejo de Ministros"



El anterior apareció en uno de los chat que llenan el encierro debido a la pandemia. El tiempo que pasaba no adaptaba la cuchipanda (reunión de personas para divertirse comiendo y bebiendo...) a lo que se supone formal Consejo de Ministros. Pero daba pie para creer que, dada la hora, habría comida de ministros. También para suponer algunos motivos de una demora que se alargó más de cinco horas.



En el chat aparecían hechos posibles que aún no eran noticia: "Guapys, no comparece (Sánchez en la tele) porque están a leches en el c.min. (Consejo de Ministros). PI (Pablo Iglesias) ha vuelto a amenazarles. Quiere estar en el Comité de desescalada y hay ministros que han dicho que una mierda ¿PI ha amenazado? Le basta con tirar al Gobierno. Creo que una ministra ha dicho (a PI) que el apoyo se lo meta por el culo. Ambientazo. Súbelo. Estoy tomando bombones de chocolate con sal. Pues ya lo subo yo, voy a calentar la banda. Con sutileza, eh. Te nombro fuente bien informada. No. Estarán a leches, pero el tándem no se rompe; ahora es lo más sólido de este país mientras todo se rompe y se derrumba. Si se rompe. Solo si alguien externo rompe ese lazo, por lo civil o por lo criminal. Parece que en Moncloa ahora mismo no están hablando de cómo proteger nuestra salud sino de quién va a estar y quién se queda fuera del Comité de desescalada. Que si Julio es imprescindible. Que si Iván. Que Carmen Calvo para qué va a estar. En lo escrito veo un artículo que voy a hacer: 'Cumin'. Dale duro. Y con lo gordo. Liebe Mitbürgerinnen liebr Mitbürger (con fotografía de Angela Merkel). Aquí tienes a la tía Ángela, a ver si te inspira. Igualita que lo que hay en Moncloa. Gracias musos y musas. Del Olimpo de Olimpia. Y Olimpe. Anuncian al deseado a las 18. Anticipo que no va a presentar la dimisión y la composición del Gabinete ¿Sánchez dimisión? Pedro Sánchez no sabe dimitir. Sabe poco. Mientras tanto, en Telecinco seguía Merlosplace: Mismos personajes, otros episodios y mismo motivo.



Finalmente, a las seis, apareció Sánchez. Como suele: Ideario viejo actualizado, ideas confusas, tono mitin, frases hechas, masculino y femenino, gerundio trabajando, moviendo manos, tuteo a periodistas, ...



No contó pormenores del Consejo, enfrentamientos (si los hubo), cómo se habían producido las decisiones (impuestas o acordadas), ni pormenores de la reunión. Presidencia de Gobierno sí entregó un documento de 11 páginas, que conocimos: 'Resumen comparecencia del Presidente del Gobierno. Plan para la Transición. Hacia una nueva normalidad'



A diferencia de otras veces, había motivo para la comparecencia de Sánchez: Explicar los acuerdos del Consejo de Ministros sobre las medidas a aplicar en ls nueva fase del Estado de Alarma, bautizada con el nombre de Desescalada, no 'bajada', del confinamiento. Y a ello se aplicó: 4 fases sin precisar fechas de comienzo y final, solo mínimo de mes y medio y máximo de ocho. Fase 0, Preparatoria o de Transición. Fase I, Inicial. Fase II, Intermedia. Y Fase II, Avanzada. Desgranando las fases, con más aspavientos que comprensibilidad, Sánchez fue contando algunas de las medidas dispuestas: La desescalada será asimétrica, gradual y coordinada. Dividida provincia a provincia e isla a isla. Sin movilidad entre provincias e islas ni estancia en segundas residencias. Reanudación del trabajo con restricciones para prevenir contagios. Adaptación de enseñanza para evitar infecciones. Reanudación limitada de espectáculos con reducción de aforo. Deportes, caza y pesca deportiva, ocio y cultura. Culto. Estancia y terrazas en bares y restaurantes. Gimnasios. Entrenamiento. Coordinación del Gobierno con Autonomías. Ritmo marcado por el Ministerio de Sanidad por provincias. Paseo de adultos y movimiento gradual. Fecha a decidir para la reapertura de hoteles y playas. El pandemonium.



Después, tras desgranar el Resumen y atender preguntas de la prensa, conocimos parte de lo ocurrido en el Consejo. Nadie facilitó los entresijos ni cómo se deslió el embrollo, pero vimos la composición del llamado Comité Técnico de Gestión. 15 miembros.: Sánchez. Vicepresidentes (incluidos, por tanto, Carmen Calvo y Pablo Iglesias). Ministros de Sanidad, Defensa, Transporte, Interior, Hacienda, y Trabajo. Iván Redondo (jefe de gabinete de Sánchez). Félix Bolaños (Secretario de Presidencia). Fernando Simon. Y Julio Rodríguez (¿cesión-imposición Sánchez-Iglesias o inversa?) Al terminar, las preguntas y conversaciones se mezclaron con el chat. Una profesora de la Universidad de Alcalá de Henares confesaba no haber entendido al Presidente. Un emérito, matemático de la Universidad Complutense de Madrid, decía no saber nada. Y en el chat había agitación. Convenía aportar el Resumen facilitado por la Presidencia del Gobierno. Y se hizo. La reacción, como el chat, fue magnífica: ¿Qué te hemos hecho para esta penitencia? ¡Ja ja! Tranquilos, que leerlo son 5 años de indulgencia, aprenderlo 10 , y entenderlo puede que hasta plenaria.



Podían relacionarse conceptos, pero nadie lo hizo (de momento, porque al pensar puede variar). Quedaron, pues, separados Consejo de Ministros y Cuchipanda de ministras y ministros.