Coronavirus y economía

miércoles, 29 de abril de 2020, 09:05 h (CET)

Me complace comunicarte que ya está disponible la tercera edición digital de este libro en el que recopilo los artículos que he publicado sobre la crisis del coronavirus.



Puedes obtenerla gratuitamente en versión pdf, ePub o Kindle pinchando en la imagen de su portada de más abajo o en el siguiente enlace:



Tercera edición de Coronavirus y economía



Aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo y desearte mucho cuidado y salud en estos tiempos difíciles.

