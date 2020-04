S2 Grupo advierte de que las fake news pueden esconder ciberataques Comunicae

martes, 28 de abril de 2020, 13:31 h (CET) Desde la compañía de ciberseguridad se apunta que las noticias falsas se difunden con tanta rapidez que, si llaman a realizar una determinada acción, enviar emails por ejemplo, pueden bloquear por completo una organización. Hay que tener en cuenta que, detrás de las fake news, puede estar orquestándose un ciberataque La empresa española S2 Grupo, especializada en ciberseguridad y ciberinteligencia, advierte de que las fake news son uno de los grandes problemas de ciberseguridad en los últimos años, y que todavía se ha agravado más con la actual crisis sanitaria. Por ello, expertos de la compañía aseguran que ante la actual situación generada por el Covid-19 es clave que toda la sociedad se conciencie del grave efecto que pueden tener si se contribuye a su propagación.

“La crisis sanitaria ha generado una cantidad de información más que considerable y esto también es utilizado por los ciberdelincuentes. Junto a la información se difunden fake news, sobre todo a través de redes sociales o WhatsApp, y esto se aprovecha para generar ciberataques más sofisticados”, asegura José Rosell, socio-director de S2 Grupo.

“A través de los bulos se puede propagar malware o generar ataques de ingeniería social que pongan en riesgo la reputación o la continuidad de la actividad o del negocio de una entidad o empresa. Las noticias falsas se difunden con tanta rapidez que si llaman a realizar una determinada acción, enviar emails por ejemplo, pueden bloquear por completo una organización. Debemos tener en cuenta que, detrás de las fake news, puede estar orquestándose un ciberataque. Éstas nos obligan a poner la atención en un bloqueo, por ejemplo, y los ciberdelincuentes se cuelan mientras por otro lugar”, afirma Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo.

Seis consejos para no caer en los bulos

Desde la empresa de ciberseguridad se han compartido estas recomendaciones para evitar la propagación de los bulos sobre el coronavirus:

Desde la empresa de ciberseguridad se han compartido estas recomendaciones para evitar la propagación de los bulos sobre el coronavirus:

No creer todo lo que se lee y huir de titulares amarillistas. Ante la duda, consultar la información en las fuentes o webs oficiales. No difundir bulos por redes sociales o WhatsApp por muy llamativos o divertidos que parezcan. Enseñar a los más jóvenes y más mayores, los colectivos más vulnerables, a identificar fake news. Ser precavidos con lo que se publica en redes sociales. Denunciar en cada red social cada información falsa que detectemos.

