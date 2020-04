La OMS advierte contra la emisión de “pasaportes de inmunidad” Chile ha dicho que seguirá adelante con la emisión de certificados para las personas que se han recuperado de COVID-19, lo que les permitirá reanudar sus actividades laborales Redacción Siglo XXI

martes, 28 de abril de 2020, 10:22 h (CET) La Organización Mundial de la Salud advierte a los Gobiernos que no emitan los llamados “pasaportes de inmunidad”, pues no hay pruebas de que las personas que se han recuperado de COVID-19 sean inmunes a contraer de nuevo la enfermedad.



Sin embargo, Chile ha dicho que seguirá adelante con la emisión de certificados para las personas que se han recuperado de COVID-19, lo que les permitirá reanudar sus actividades laborales.

