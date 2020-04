Cuando cerrar puertas no es sinónimo de abandonar. Colegio Logos, un ejemplo de adaptación Comunicae

lunes, 27 de abril de 2020, 10:46 h (CET) El cierre del colegio Logos tras el avance del coronavirus ha puesto sobre la mesa la necesidad de digitalizar al 100% su enseñanza en un tiempo récord permitiendo a sus alumnos continuar con su formación desde casa sin disrupciones, según Pablo Prieto, coordinador del departamento TIC del Colegio Logos Se suele decir que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Nunca más aplicable que en estos tiempos de confinamiento derivado de la pandemia que asola y que obliga a la sociedad a reaccionar. En el caso del Colegio Logos de Las Rozas de Madrid, no se ha abierto una, sino varias ventanas… virtuales.

El Colegio Logos, centro privado de enseñanza de la Comunidad de Madrid, se ha puesto a trabajar en tiempo récord para que sus alumnos puedan seguir con su formación y mantener su ritmo de aprendizaje. Según Pablo Prieto, “antes de que se decretase el estado de alarma y cerrasen los colegios, nos anticipamos con programas de formación para el alumnado y para el profesorado, en el plazo de tres días lo tuvimos todo organizado”.

Esto se ha podido realizar en un tiempo récord, gracias a la digitalización de la enseñanza que ya existía en el Colegio, desde los materiales didácticos hasta la gestión del mismo. Se trataba de normalizar lo máximo posible la situación de la mano de la tecnología y aplicaciones educativas. “Nosotros principalmente venimos trabajando con las herramientas de Google para educación; el paquete G Suite for Education. La formación de esos días se centró en un entorno llamado Google Classroom: una plataforma de gestión de comunicación en la que los profesores programan actividades: los alumnos las realizan en su módulo específico, el profesorado las corrige, y se evalúan. Todo ello de manera sincronizada. Es una plataforma que permite insertar vídeos, audios y que tiene el beneficio añadido de ser un excelente canal de comunicación con las familias también”, añade el coordinador.

Los retos a los que se enfrenta la sociedad obligan a que entre todos se busquen las mejores soluciones para que la educación avance en consonancia a los nuevos tiempos. Se trata por tanto de un proceso colaborativo entre colegio, familias y profesorado en el que destaca la buena sintonía y generosidad de todos los involucrados: “La primera semana después del cierre y de trabajo en casa, consistió, dentro de la complejidad, en interiorizar esta forma nueva de trabajar y en estabilizarla. Ahora, estos últimos días hemos implementado el sistema de videoconferencias a través de Google Meet. Desde el departamento TIC se han ido enviando tutoriales e infografías a las familias para facilitar su uso lo máximo posible. Este sistema ha tenido muy buena acogida porque al final lo que el alumno quiere y necesita es ese contacto visual con el profesor, que es lo más parecido a estar en el aula de forma presencial”, explica Pablo Prieto.

El objetivo del Colegio Logos es que este tipo de situaciones se consigan superar con la mayor solvencia posible y a la mayor brevedad, para que los alumnos puedan seguir con su ritmo de aprendizaje y así asegurar la excelencia académica, uno de sus pilares estratégicos. Se trata de un colegio 100% conectado, siguiendo el horario habitual de las clases, de 9am a 4.45pm, a través de videoconferencias con Goolgle Meet y Google Classroom para la gestión de las actividades en Primaria, Secundaria y Bachillerato en Logos International.

Y en Logos Nursery, desde segundo ciclo, también se hacen videoconferencias y se trabaja con una aplicación llamada Smile and Learn, “aprendiendo mediante juegos”. De esta forma, los más pequeños mantienen la motivación de realizar actividades durante el día con el objetivo de mostrárselas a sus profesoras conservando así una realidad significativa tan necesaria en estas edades. Se han reducido los días de vacaciones de Semana Santa para intentar que no perdieran su rutina semanal.

Se mantienen las tutorías con las familias, también por videoconferencia para ayudarles en cualquier problema que les pueda surgir con toda esta situación. El objetivo es que la “familia Logos” siga estando tan cercana como siempre.

Como comenta Prieto, el foco está puesto en replicar los horarios y rutinas previos, aunque a través de nuevas ventanas al futuro, aunque sea por teleconferencia.

El Colegio Logos ha normalizado al máximo posible la situación creada por el Covid-19 de la mano de la tecnología y, aunque las medidas de contención del virus afectan a las clases, se ha podido ver que han tenido sus ventajas entre los alumnos. “Las nuevas tecnologías les han dado ese plus de creatividad, de potencialidad a la hora de realizar una actividad, les aporta mayores prestaciones”.

Este proceso de enseñanza y aprendizaje virtual a través de las nuevas tecnologías tiene su éxito en la formación pedagógica que previamente ha adquirido el profesorado y en adecuar la metodología de enseñanza precisa a cada situación de aprendizaje. Al fin y al cabo, las herramientas tecnológicas son un instrumento que requieren, en su totalidad, de las competencias del docente. Al conseguir esto, se logra que el alumnado aprenda de manera significativa y, difícilmente, lo olvidará, concluye Pablo Prieto (Certified Educator Trainer de Google), Coordinador TIC del Colegio Logos.

