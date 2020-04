Virginia Bright rinde homenaje a las víctimas de la pandemia mundial Comunicae

lunes, 27 de abril de 2020, 11:01 h (CET) La cantante y actriz española, Virginia Bright desde su movimiento de transformación humanitaria a través de la cultura "Movimiento cozUare", rinde homenaje en honor a todas las víctimas de esta pandemia mundial, se une con su iniciativa Anti-Depresión, Anti-Ansiedad y Tristeza " #vensigueme #tuereslaluz " a la de otros cantantes como, Alejandro Sanz, David Bisbal, Lady Gaga, etc. quienes se las ingeniaron para seguir inspirando y entreteniendo a sus fans La cuarentena ha hecho que muchos artistas alrededor del mundo pongan su genio a trabajar desde sus casas para entretener a sus fans en sus redes sociales. En el caso de la actriz y cantante española Virginia Bright, ella ha mantenido activas a las personas mayores confinadas en soledad y a los más pequeños, mandando un mensaje en positivo y abriendo una puerta a la luz y a la esperanza.

La actividad consistía en aprender la canción “Ven sígueme”, grabarse cantando y bailando. La gente ha querido ir sumándose y como primer resultado, han subido vídeo motivador, que comparten en sus redes sociales. Uniendo su voz bajo un mismo mensaje: #VENSÍGUEME #ERESTÚLALUZ. Virginia acciona así su herencia cultural más africana proyectando todo lo bueno que desea que ocurra al final de toda esta pandemia mundial.

Para Virginia es una celebración a la vida de todos los que están, como de todos los que se han ido. Hace una semana y media contactó con la Doctora Maria José Puche del centro clínico de Torremolinos en la Costa del Sol, quien junto con David Garcia, responsable y miembro fundador de la ONG malagueña "Más es menos", comenzaron a movilizarse por sus redes y juntos impulsaron esta iniciativa, sabiendo del poder de la música y el movimiento como gran herramienta, para elevar la vibración de las personas y con ello combatir cualquier tipo de estado emocional de baja vibración como la depresión, la ansiedad, el pánico, la tristeza, el miedo etc.

Virginia Bright explicaba, de su propia necesidad por poder aportar algo positivo a esta situación y hacerlo a través de lo que mejor sabe hacer. Siendo consciente de la importancia de la expresión artística y cultural, para el fomento del bienestar de todas las personas elevando la consciencia, enfocándose en todo lo bueno y positivo que uno tiene, aunque cueste y pueda ser verdaderamente desafiante en momentos tan complejos como los que vive el mundo entero en la actualidad.

La extensión de la cuarentena en muchos países ya empieza a hacer mella, en el estado de ánimo de muchas personas confinadas. Ante esta dramática realidad, donde el aislamiento no deja indiferente a nadie y menos aún a las personas más vulnerables con los primeros síntomas, de ansiedad, miedo, ataques de pánico, irritabilidad, pérdida de concentración, insomnio se acrecientan. Con la presente panorámica, Virginia Bright quiso adelantarse a los fatídicos pronósticos a través de su iniciativa #VENSÍGUEME #ERESTÚLALUZ, dentro del marco de cozUare, donde dicen los expertos que se espera el aumento de enfermedades derivadas de este confinamiento mundial y también el doble de suicidios.

Por lo que es recomendable anotarse la fecha del próximo 11 de mayo, donde la canción "ven sígueme" estará disponible en todas las tiendas digitales como Spotify, Amazon Music, Itunes. Un % de la recaudación por estas descargas Virginia Bright lo donará a su ONG. cozUare, y así poder acompañar y apoyar entre otras acciones que están desarrollando.

