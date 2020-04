Pantallas protectoras ZEISS para propiciar una vuelta al trabajo saludable Comunicae

lunes, 27 de abril de 2020, 11:53 h (CET) Como parte del programa #ZEISScontigo, ZEISS Vision Care ha donado este dispositivo a ópticos de toda España Para apoyar a sus aliados, los ópticos, en el regreso a la normalidad, ZEISS Vision Care ha diseñado el plan 'ZEISS contigo'. Incluye un completo programa de formación gratuito, pero también medidas destinadas a que los ópticos y sus pacientes vuelvan progresivamente a la normalidad en un entorno seguro.

Autoridades sanitarias de todo el mundo recomiendan mejorar los protocolos de protección, e instalar pantallas que protejan a los profesionales de la salud visual frente a la respiración de los pacientes, y viceversa. Por este motivo, ZEISS Vision Care ha donado a ópticos españoles dispositivos que se adaptan a lámparas de hendidura de ZEISS, pero también de otras marcas, de instalación muy sencilla. El uso de la pantalla no asegura el bloqueo de la transmisión de patógenos virales, pero si minimiza el riesgo de contagio de virus. ZEISS recomienza su limpieza con una solución alcohólica.

Próximamente ZEISS dedicará un webinar específico a Seguridad e Higiene en la óptica teniendo en cuenta las recomendaciones de organismos oficiales y expertos en la materia, de lo que informará a través de sus redes sociales.

Acerca de ZEISS

ZEISS es una empresa tecnológica líder internacional activa en los sectores de la óptica y la optoelectrónica. Durante el ejercicio anterior, el Grupo ZEISS generó unos ingresos anuales de más de 5,8 millones de euros en sus cuatro segmentos: Industrial Quality & Research, Medical Technology, Consumer Markets y Semiconductor Manufacturing Technology (datos a 30 de septiembre de 2018).

Para sus clientes, ZEISS desarrolla, produce y distribuye soluciones altamente innovadoras de metrología industrial y control de calidad, soluciones de microscopía para las ciencias de la vida y la investigación de materiales y soluciones de tecnología médica para el diagnóstico y tratamiento en oftalmología y microcirugía. ZEISS también es sinónimo de líder mundial en ópticas litográficas que se utilizan en la industria de los chips para fabricar componentes de semiconductores. Existe una demanda global de productos ZEISS que marcan tendencia, tales como las lentes para gafas, los objetivos para cámara y los prismáticos.

Con una cartera de productos alineada con áreas de crecimiento futuro tales como la digitalización, el cuidado de la salud y la producción inteligente y una marca fuerte, ZEISS define el futuro mucho más allá de los sectores de la óptica y la optoelectrónica. Las importantes y sostenibles inversiones de la empresa en investigación y desarrollo sientan las bases para el éxito y la expansión continua del liderazgo tecnológico y de mercado de ZEISS.

Con sus cerca de 30.000 empleados, ZEISS cuenta con representación en casi 50 países y tiene cerca de 60 empresas propias de venta y servicio y 30 centros de producción y desarrollo en todo el mundo. Fundada en 1846 en Jena, la empresa tiene su sede central en Oberkochen, Alemania. La Fundación Carl Zeiss (Carl Zeiss Foundation), una de las fundaciones más grandes de Alemania comprometida con la promoción de la ciencia, es la única propietaria de la sociedad holding, Carl Zeiss AG.

