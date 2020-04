Energía neutrinovoltaica: una nueva, limpia y revolucionaria fuente de energía de Neutrino Energy Comunicae

lunes, 27 de abril de 2020, 12:46 h (CET) Los españoles cada vez se interesan más por las energías renovables y la sostenibilidad En estrecha colaboración con científicos de diferentes países, Neutrino Energy Group encarna en la actualidad la vanguardia en el sector de las energías renovables y limpias.

El interés de los españoles por la sostenibilidad y las energías renovables está creciendo exponencialmente. Así lo confirma un informe realizado por Google ("Sostenibilidad energética: El usuario comprometido y la industria"), el cual señala que las búsquedas relacionadas con energías limpias, sostenibilidad y cambio climático han aumentado en gran medida durante el último año, concretamente un 135 %.

Dicho informe se ha elaborado entre los meses de febrero de 2019 y 2020, y muestra cómo las búsquedas vinculadas al medioambiente han aumentado hasta en un 135 % respecto al año anterior. Asimismo, durante el mes de marzo de 2020 —por efecto de la cuarentena provocada por el coronavirus— estas búsquedas han crecido en torno a un 20 % más.

Durante el periodo de tiempo señalado, se han efectuado 130.000 búsquedas mensuales relacionadas con temas como la contaminación del aire, el cambio climático y las energías renovables. También cabe destacar algo de suma importancia, y es que cerca del 80 % de los usuarios considera fundamental tomar medidas para paliar la problemática del cambio climático.

Las comunidades autónomas que registran un mayor interés por la sostenibilidad y las energías renovables son Castilla la Mancha, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Tras estas tres regiones aparecen la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid, Andalucía, el País Vaco, Castilla y León y Galicia.

¿Cuál es el perfil de los usuarios interesados en la sostenibilidad?



Los datos de los motores de búsqueda de Google revelan que el interés sobre temas ambientales es muy similar en términos de género, pero las búsquedas de las mujeres superan ligeramente a las de los hombres, con un 52 % y 48 % respectivamente.

Donde si hay una diferencia más significativa es entre las personas con hijos y las que no tienen. El 69 % de los usuarios que realizan estas búsquedas son personas sin hijos a su cargo, mientras que el 31 % son madres y padres.

En cuanto a la edad, se observa que los usuarios entre 45 y 55 años son los que demuestran mayor interés (22 %), seguidos de cerca por el tramo comprendido entre 35 y 44 años (21 %).

Búsquedas más habituales



Google ha advertido un incremento en las búsquedas de expresiones como energía verde, energía renovable y energía eólica. Destaca especialmente el aumento de las búsquedas sobre energía verde, que ha crecido hasta en un 60 & en comparación con el año anterior.

Este interés cada vez mayor por las energías renovables está directamente vinculado al hecho de que los ciudadanos se inclinan cada vez más por las nuevas alternativas en materia energética, abogando tanto por la protección del medioambiente como por las fuentes de energía que supongan un ahorro en la economía familiar. De hecho, las búsquedas sobre autoconsumo energético han crecido en un 60 %, las células fotovoltaicas en un 20 % y la energía solar en un 10 %. Igualmente, los españoles se decantan cada vez más por aquellos proveedores de gas y de luz más respetuosos con el medioambiente.

Energía neutrinovoltaica: una nueva, limpia y revolucionaria fuente de energía

Los intereses económicos de las grandes compañías del sector energético hacen que las nuevas tecnologías energéticas no sean, por ahora, lo suficientemente conocidas, pero las soluciones eficientes de cualquier ámbito han de ser conocidas por todos, y si se demuestra que son alternativas viables y que supondrían un futuro mejor para las próximas generaciones, deberían recibir el apoyo de los políticos, los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto.

Lentamente, pero con paso firme, Neutrino Energy Group está demostrando que unas partículas invisibles llamadas neutrinos pueden ser la fuente de energía definitiva para la humanidad. De hecho, ya están diseñando una primera generación de dispositivos alimentados por generadores de energía de neutrinos. Pero las posibilidades de esta nueva fuente energética son mucho más amplias, puesto que el siguiente paso sería extrapolarla a los vehículos, los hogares, las empresas, etc.

Una apuesta por esta tecnología limpia e inagotable acabaría definitivamente con la contaminación y los conflictos bélicos que provocan los combustibles fósiles, además de abogar por un sistema energético descentralizado y autosuficiente que continúe funcionando en tiempos de desastres naturales y pandemias.

