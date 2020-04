¿De verdad es tan importante un seguro?

La importancia de un seguro no debería ser cuestionada respecto a si aplica o no, ya que es claro que resulta una medida preventiva. Como tal, no se puede planificar cuándo hará falta usarlo, pero en caso de necesidad, será de vital importancia (muchas veces en sentido literal). Siendo una herramienta que se utiliza sin tener un momento previsto para su uso, es normal que muchas personas desvaloricen el papel de un seguro en sus vidas.



No hay que olvidar que siempre se está expuesto a la posibilidad de vivir situaciones de riesgo que se escapan de las manos. Tener un apoyo en términos económicos, de servicios y de protección médica e incluso inmobiliaria, implica salvaguardar la integridad del dueño y de todos los beneficiarios.



Beneficios no urgentes que brindan los seguros Entendiendo esta situación, es probable que aún así existan aquellos que no creen que puedan llegar a vivir una circunstancia que no puedan manejar. No se trata en sí mismo de un acto irresponsable por desidia, sino que naturalmente hay un rechazo hacia vivir una situación de aprietos extremos. Entendiendo esto, lo mejor es dar a conocer los beneficios de contar con un seguro, en caso de no ser una situación de urgencias.



Seguros de salud En caso de tener algún tratamiento médico o farmacéutico, el seguro privado de salud puede cubrir parte o la totalidad del mismo. Incluye consultas médicas y medicación.



Se puede recibir atención médica en el extranjero.



Seguro de auto En caso de necesitar un remolque, bien sea por accidente o por falta de combustible, por ejemplo, el seguro lo cubre. Cualquier hurto o robo de las propiedades dentro del vehículo.



Seguro de vida En caso de fallecimiento del usuario, los beneficiarios recibirán un importe monetario. La causa del deceso no tiene que ser un accidente o una enfermedad repentina, simplemente es algo que ocurrirá en algún momento. Es especialmente necesario cuando se cuenta con la responsabilidad económica de una familia.



Seguro para viajes En un viaje pueden ocurrir varios imprevistos que no son graves en sí mismos, pero sí muy incómodos: pérdida de equipaje, cancelación de un vuelo o de la reserva de hotel, por ejemplo. Este tipo de situaciones estarán a cargo del seguro, tanto en cuestiones monetarias como de organización. El beneficiario no deberá preocuparse por más nada.



Seguro de hogar Además de los siniestros, incendios o robos, hay otros beneficios que son muy útiles: cambio de cerradura y mudanza. Son gastos relativamente grandes cuando llegan, si se los compara con la cuota de un seguro.



Seguro de celular Existe la garantía, pero no siempre es suficiente para algunos usuarios. Hay que verificar los términos y condiciones de cada uno de estos contratos, para ver cuál es mśa conveniente, o si lo adecuado es tener ambos. Uno de los beneficios que suelen tener lo seguros es reintegro de parte del valor del dispositivo en caso de que se compruebe hurto y/o robo.



Cómo contratar un seguro Las opciones son muchísimas al momento de hacer la contratación de un seguro, lo que puede agobiar a algunos usuarios. Está la falsa creencia de que se trata de un proceso muy complicado al momento de su adquisición, del pago, el uso y la cancelación. Nada más lejos de la realidad, ya que la mayoría se hace mediante una gestión online muy sencilla.



En caso de que aún así no se tenga la confianza para comprar uno u otro, hay asesores que brindarán el apoyo respecto a las opciones de cada seguro que haya en el mercado, así como los de los otros tipos que hay disponibles. La idea es encontrar el más adecuado para cada caso, además de explicar paso a paso todas las condiciones del contrato.



De esta manera, los términos y condiciones quedarán claros, sin la necesidad de contratar a un abogado. Es importante que antes de firmar, el interesado aclare todas las dudas que tenga con el asesor que lo está atendiendo. Al ser un contrato, debe cumplirse al pie de la letra en las condiciones de uso y de pago. Para tomar una decisión adecuada, además de los beneficios del seguro, hay que tener en cuenta el presupuesto de cada quien.



Es necesario tener una mayor cobertura en varios seguros a tener uno solo demasiado costoso con mayores beneficios económicos. La razón es que se podrán solventar más situaciones, por lo que estadísticamente será más útil tener varios que uno solo.



En caso de no saber cuáles son los más adecuados, lo mejor es utilizar los comparadores de seguro para tener una idea de lo que se está buscando y luego pedir la asesoría. Así se tendrán opciones que sean las más cercanas a satisfacer las necesidades que se están buscando, dentro de un presupuesto determinado. Por supuesto, vale la pena entender para qué se va a utiliza cada tipo de seguro, con el fin de que la asesoría esté orientada desde un inicio.