Cómo Trolls 2: Gira Mundial ha hecho historia en el mundo del cine

lunes, 27 de abril de 2020, 10:29 h (CET) El Efecto Mariposa es una teoría que, en pocas palabras, dice cómo un suceso tan pequeño cómo el aleteo de uno de estos insectos es capaz de desencadenar una cantidad de eventos capaces de cambiar el mundo.

También se dice que la historia está moldeada por héroes imprevistos. Citando al famoso escritor del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien: “Incluso la persona más pequeña es capaz de cambiar el curso del futuro”.



Al tener esto en mente seguro te será mucho más fácil comprender cómo una película como Trolls 2: Gira Mundial puede cambiar toda la industria del cine.



Cancelaciones y retrasos en el mundo del cine

El mundo está parcialmente paralizado por la pandemia causada por el COVID-19, y esto ha afectado industrias de todo tipo, desde la de las apuestas deportivas o en casinos en línea (como se muestra en www.chile-casino.cl) hasta la del cine.



El estreno de películas como Mulan, 007 Sin Tiempo Para Morir, la secuela de la Mujer Maravilla y Black Widow ha sido aplazado hasta nuevo aviso por una muy obvia razón: las salas de cine de casi todo el mundo están cerradas.



Las productoras de estas películas esperan que generen millones en taquilla, por lo que no pueden permitirse lanzarlas cuando nadie las va a ir a ver. ¿Pero qué sucedería si hubiese una opción? Aquí es donde Trolls 2 hace historia.



El streaming se muestra como una opción viable

Trolls 2 debía ser estrenada en los Estados Unidos el 10 de abril de este año, sin embargo, la pandemia hizo que DreamWorks tomara la decisión de adelantar el lanzamiento antes de que cerraran las salas de cine.



Pero cuando se hizo suficientemente aparente que la situación no volvería a la normalidad por mucho tiempo, el estudio tomó una decisión capaz de cambiar el curso de la historia del cine: permitir la renta de la película a través de diferentes plataformas digitales.

A pesar de que en los últimos años hemos visto películas estrenadas directamente en sitios como Netflix, estas suelen ser producciones originales de la misma empresa. Por lo tanto, la decisión de que un estudio como DreamWorks decidiera poner un filme nuevo directamente en Internet es algo nunca antes visto.



Dependiendo del éxito de esta movida, no resulta difícil imaginar que otros estudios se sumen más adelante, abriendo las puertas a millones de personas que, por alguna razón u otra, no tienen acceso a un cine.



¿Peligro para las salas de cine?

Con este precedente ya en la mesa y el auge de las plataformas de streaming, vale la pena preguntarse lo siguiente: ¿las salas de cine están destinadas a desaparecer?



Este es un debate que resurge cada vez que la industria experimenta algún cambio o un nuevo competidor es introducido. Sin embargo, lo más probable es que la respuesta sea la misma: un rotundo no.



El cine ha sobrevivido la llegada de la televisión (la cual sí está en “peligro” hoy en día), a guerras y seguro lo hará frente a una pandemia. Esta nueva forma de llevar las películas a la audiencia lo único que hará será precisamente eso: aumentar el público.



