Ella es Valeria

K!ngdom, una banda madrileña de electro pop, ha creado una canción inspirada en Valeria, la adaptación televisiva de las novelas de Elísabet Benavent, que Netflix estrenará en todo el mundo el próximo 8 de mayo.

Ane, Iván y Gomis, integrantes de la banda, se inspiraron en los libros de la popular saga literaria para componer la letra de este tema musical. Algunas de las frases de esta canción saltan directamente de las páginas de los libros de Elísabet Benavent como “ven y ponte en los zapatos de Valeria”, otras son un guiño claro a muchos de los textos de estas novelas como, por ejemplo: “Corre pero a los dioses no les llores más”, que es un frase que dice la Valeria literaria. “Caí de rodillas y no lloré porque sería ofenderla. A los dioses no se les llora. Se les honra”.

K!ngdom nace en 2018 en la escena musical independiente, creando un sonido potente y energético que ha dado un aire fresco a la música pop electrónica como herederos del synthpop. En tan poco tiempo y con sólo 6 sencillos en el mercado, la banda ha abierto conciertos en España de bandas internacionales como OMD o White Lies.