​Boko Haram sigue vivo

sábado, 25 de abril de 2020, 09:50 h (CET) La cooperación conjunta de los Ejércitos del Chad, Camerún, Nigeria y Níger ha ido acorralando a los terroristas de Boko Haram. Sin embargo, eso no impide que, como ha sucedido en los últimos meses y días, este grupo haya sometido al Ejército del Chad a una ofensiva de extrema dureza que ha acabado con numerosas vidas humanas, robo de material militar y destrucción de arsenales.



Boko Haram es el grupo yihadista más violento y sanguinario del continente africano que desgraciadamente sigue vivi. Sus militantes han asesinado a más de 35.000 personas y provocado el desplazamiento de millones de personas. Los secuestros han sido una de sus principales fuentes de riqueza, así como sus alianzas con otros grupos terroristas.











