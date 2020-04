El coronavirus y Bill Gates

En el Diario Montañés, Santander, de fecha 23-4, figura un escrito con el título de la referencia, de D. Fernando Calderón, Ingeniero y divulgador científico. Yo, como la mayoría de los ciudadanos de mi época, no poseo ningún título académico, solo estudiaban los hijos de los ricos, pero para exponer la verdad, no hacen falta títulos. Con fecha 10-07-2017, el periódico La Región de Orense, me publicó un escrito con el título de “La gran batalla”. Voy a referirme únicamente a un espacio del mismo, por aparecer el nombre de Bill Gates: “En una entrevista realizada a Gabriele Kuby, prestigiosa socióloga alemana, exfeminista, hoy católica convencida, atacada y perseguida de forma furibunda por el “lobby gay”, dice entre otras cosas que la revolución de Mayo del 68 el marxismo, feminismo radical y la liberación sexual se unieron para atacar el sistema de los valores cristianos y exterminarlos de raíz, rebelándose contra cualquier autoridad. Estos fines del movimiento del 68 se han convertido en el actual programa de Naciones Unidas y de la Unión Europea, incluyendo además la aplicación mundial de los llamados “derechos” LGBT y la deconstrucción de la identidad masculina y femenina. No solo es la estrategia de Naciones Unidas y de la UE, sino de una red de agencias de la ONU, como la OMS y el Unicef, ONG globales como Planned Parenthood y la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) corporaciones multinacionales como Apple, Microsoft, Google, Facebook… así como fundaciones multimillonarias, como Rochefeller y Bill Gates.”