Policlínica Gipuzkoa adapta sus instalaciones para garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores

viernes, 24 de abril de 2020, 12:07 h (CET) El hospital guipuzcoano se prepara para recibir a sus pacientes con todas las garantías de seguridad y confort. El centro ha adaptado las salas de espera para mantener las distancias entre los pacientes. Se han habilitado circuitos de acceso diferenciados para garantizar la seguridad. Esta semana terminan de realizar test de Covid-19 a todos los trabajadores para garantizar su seguridad y la de los pacientes Policlínica Gipuzkoa ha adaptado sus instalaciones con el objetivo de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los pacientes, con dos circuitos diferenciados para atender, por un lado, a personas con sospecha de sufrir COVID-19 y, por otro, al resto de pacientes, siguiendo con las distancias de seguridad marcadas por el Ministerio de Sanidad.

Desde el inicio del confinamiento y tras haber suspendido más de 1.000 consultas diarias y toda la actividad quirúrgica no urgente, Policlínica Gipuzkoa ha potenciado las consultas telemáticas, a través del Servicio de Consultas Telefónicas (943 50 20 49) y del Portal del Paciente (www.quironsalud.es/portal-paciente).

De esta forma, los pacientes han podido y pueden contactar con Policlínica Gipuzkoa y sus profesionales a través de llamadas o video-llamadas, lo que permite facilitar el acceso al especialista, para que este pueda valorar si el paciente necesita acudir al centro y realizarle las exploraciones oportunas. Para ello, el Servicio de Urgencias Generales y Pediátricas ha seguido funcionando las 24 horas del día.

Desde Policlínica Gipuzkoa y siempre garantizando las medidas de seguridad para profesionales y pacientes se ha mantenido la atención a todas las personas que presentan patologías no demorables y requieren atención de urgencia. Policlínica Gipuzkoa es el hospital de referencia del territorio en patologías coronarias, cuando se requiere intervención de hemodinámica y en cirugía cardiaca.

Esta semana Policlínica Gipuzkoa terminará de realizar test masivos de COVID-19 a sus más trabajadores, para preservar su seguridad y las de los pacientes. Este plan de actuación está orientado a proteger al personal, para que asimismo puedan proteger a los pacientes.

Nuevas medidas de seguridad

Policlínica Gipuzkoa ha implementado nuevas medidas de seguridad para el acceso a las consultas. Para ello, se ha establecido citar a los pacientes ampliando el intervalo temporal, a fin de asegurar una menor coincidencia de personas en las salas de espera, en las que además se han ampliado las distancias para evitar la proximidad entre los pacientes y respetar así las normas en materia de distancias de seguridad que establece el Ministerio de Sanidad. Los pacientes que tengan una cita presencial serán avisados además por teléfono unos minutos antes de la consulta para que accedan a la misma, facilitando de tal forma que durante la espera para acceder a la consulta puedan hacerlo dando un paseo por los alrededores y jardines del centro, o bien dentro de las instalaciones.

A todos los pacientes que ingresan en Policlínica Gipuzkoa se ha establecido que se les realice el cribado de COVID-19 mediante el test serológico de AC, para todo tipo de ingreso; médico, quirúrgico y partos.

A todos los pacientes que accedan a Policlínica Gipuzkoa se les facilitará a la entrada gel hidroalcohólico y mascarillas para extremar las precauciones de seguridad clínica.

Policlínica Gipuzkoa está cumpliendo de manera exhaustiva y periódica con todas las medidas de higiene, desinfección y limpieza de las instalaciones, tanto en las zonas comunes como en las zonas hospitalarias y quirúrgicas.

Hospital de Día Quirónsalud Donostia

En acuerdo con Osakidetza, se habilitaron 35 camas en el Hospital de Día Quirónsalud Donostia para pacientes socio-sanitarios.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más de 35.000 trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 hospitales que ofrecen 6.800 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.

