Los veterinarios, insustituibles para el bienestar animal, la salud pública y la seguridad alimentaria

viernes, 24 de abril de 2020, 12:14 h (CET) El papel de los veterinarios en la protección del medio ambiente para mejorar la salud animal y humana, tema central del Día Mundial de los profesionales del sector. El 99% de los productos que abastecen los mercados, con independencia de si son o no de origen animal, son supervisados por los veterinarios. Animal Hub lanza la campaña "Insustituibles" para mostrar su apoyo al colectivo Coincidiendo con el Día Mundial del Veterinario, que se celebrará este sábado 25 de abril, los veterinarios españoles reivindican su papel fundamental en la sociedad y economía del país. Este sector, al que normalmente se relaciona exclusivamente con el cuidado de la salud de los animales de compañía, da respuesta a necesidades sociales y económicas como la producción ganadera y acuícola, la seguridad alimentaria, la prevención de las zoonosis, el control y cuidado del medio ambiente, el control aduanero y los análisis clínicos. Sus múltiples facetas hacen de ellos un activo indispensable, motivo por el que fueron decretados servicios esenciales durante el Estado de Alarma.

Por todo ello, Animal Hub, la plataforma sin ánimo de lucro que reúne a 30.000 veterinarios, entidades y empresas que trabajan con animales y que pretende asegurar una relación justa y saludable entre animales y personas, ha lanzado la campaña “Insustituibles” en sus perfiles de redes sociales. A través de esta iniciativa, la plataforma pretende no solo poner en valor el impacto que tienen los veterinarios en la sociedad, sino también reconocer su gran labor.

Veterinarios y medio ambiente, tema central del Día Mundial del Veterinario

La Protección del Medio Ambiente para mejorar la salud animal y humana es el tema escogido por la Asociación Mundial de Veterinarios para esta edición de 2020. Veterinarios españoles que forman parte de Animal Hub recuerdan que su papel garantiza, no solo la supervivencia de los animales, sino también la convivencia con las personas y la gestión de los recursos naturales.

En este sentido, los veterinarios mitigan los efectos del cambio climático, garantizan la eliminación adecuada de residuos y medicamentos, y apoyan el uso responsable de recursos naturales en la cría del ganado. Por ello, diariamente, los veterinarios españoles supervisan el estado de aguas residuales y ecosistemas marinos mediante el control de la eliminación de residuos de granjas o la viabilidad de toxicidad de ríos y mares. En explotaciones ganaderas, estos profesionales controlan también las sustancias que forman parte de la alimentación de los animales y antibióticos, con el objetivo de minimizar su impacto en el entorno.

En cuanto a animales de compañía, los veterinarios clínicos son los responsables de asegurar la convivencia entre animales y propietarios, garantizando su salud y evitando infecciones transmisibles mediante el uso responsable de antibióticos.

El 99% de los productos del mercado están bajo el control de los veterinarios

Los veterinarios son los responsables de supervisar y asegurar el control del 99% de los productos que se encuentran en los mercados, aunque estos no sean de origen animal, controlando todos los vectores que pueden contribuir a transmitir enfermedades. Así pues, los veterinarios españoles han detectado y luchado con brotes de origen vegetal como el E.Coli o contra enfermedades de origen animal como la tularemia o la peste porcina, entre muchas otras.

En un país de gran tradición cárnica como España y con un gran peso en las exportaciones, el papel de los veterinarios, recuerdan expertos de Animal Hub, resulta esencial, tanto a nivel social como económico. Este colectivo es el responsable de asegurar la calidad de los productos y su valoración puede desencadenar la prohibición de exportar o importar ciertos productos en favor de la salud social.

Sobre Animal Hub

Animal Hub es una plataforma sin ánimo de lucro que persigue asegurar las relaciones entre las personas y los animales dentro de objetivos de la salud y el bienestar animal gracias a la participación de los más de 30.000 veterinarios que hay en toda España, cuya autoridad aporta calidad a la cadena de valor en los sectores de la alimentación y animales de compañía.

Animal Hub aúna voluntades para ofrecer a la ciudadanía una voz única y autorizada desde los criterios de la ciencia en defensa de los sectores y colectivos que trabajan a diario para proteger la salud y el bienestar de animales y personas.

