Cómo recuperar la confianza de los trabajadores después de los ERTE mediante regalos corporativos

viernes, 24 de abril de 2020, 12:17 h (CET)

viernes, 24 de abril de 2020, 12:17 h (CET) Debido a la reciente crisis sanitaria muchos de los empleados van a quedar afectados emocionalmente debido a la inactividad o a las afectaciones económicas. La vuelta al trabajo será más complicada de lo habitual y por ello muchas empresas se están planteando medidas para recuperar la confianza del empleado cuando deba regresar a su oficina de trabajo. La empresa Moloon recomienda recuperar esta confianza a través de los regalos promocionales Es bien sabido que la situación actual es muy delicada. La pandemia del Covid-19 ha traído graves consecuencias tanto a nivel sanitario como económico. En el segundo, el efecto inmediato han sido las tramitaciones masivas de los conocidos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Estos han dejado a más de cuatro millones de españoles en el paro temporal, aunque muchos de ellos nunca pensaron que este hecho les fuera a afectar.

La previsión es que gran parte de ellos se reincorporen a sus puestos de trabajo una vez finalizada la pandemia, y aunque la afectación principal es la económica, ya que la gran mayoría ha perdido ingresos, también cabe destacar que habrá otra afectación que no debe pasar desapercibida; la confianza.

Y es que se han dado situaciones en las que hasta los trabajadores más veteranos y con más antigüedad en sus empresas se han quedado temporalmente en paro. Aunque muchos lo hayan comprendido, su sensación ha sido prácticamente de traición, pues muchas empresas han antepuesto sus intereses a las necesidades de sus empleados, incluso en casos en los que las marcas tienen beneficios abismales.

Cuando todo vuelva progresivamente a la normalidad, las empresas tendrán la obligación moral de recuperar la confianza de sus trabajadores. Para ello, una de las acciones más recomendables y efectivas es la de proporcionar unas condiciones laborales inmejorables, enfatizando la higiene y la salud. Además de ser necesaria, esta medida es económica, ya que las compañías pueden adquirir todo tipo de productos para la higiene y salud a un coste más que razonable para proporcionarlos a la totalidad de su plantilla y garantizar la prevención de posibles contagios.

Adicionalmente, y con el objetivo de recuperar emocionalmente a todos los empleados, una gran estrategia es la de proporcionar regalos corporativos personalizados que hagan sentir a los trabajadores que vuelven a formar parte de la empresa y que son un activo imprescindible.

Este tipo de regalos se han utilizado recurrentemente a lo largo de los últimos años, ya sea para hacer publicidad y captar clientes o para mejorar la sensación de pertenencia entre los trabajadores. En el apartado de fidelización interna, una buena manera de aplicarlos es la confección de un welcome pack, que consiste en la preparación de una selección de productos personalizados con el logotipo de la empresa, con el nombre del empleado o con ambos.

Normalmente son productos relacionados con el desarrollo de las tareas que se llevan a cabo en los puestos de trabajo. Por ejemplo, en empleos de oficina se suelen regalar bolígrafos, libretas y notas adhesivas, entre otros. También existen productos “comodín” que se adaptan a cualquier tipo de empleo, como las botellas y bidones, las bolsas de tela o los powerbanks.

Los regalos corporativos repercuten muy positivamente en el ambiente laboral. Al margen de aumentar la sensación de pertenencia, mejoran la satisfacción laboral y en consecuencia pueden llegar a reducir la tasa de absentismo. Se trata de una clara inversión en comodidad y bienestar que beneficia tanto a empleados como a empresas.

