Aumenta la compra online de material de papelería durante el confinamiento del Covid-19, según Inforpapel

jueves, 23 de abril de 2020, 17:53 h (CET) El teletrabajo y la educación a distancia de alumnos universitarios y escolares ha traído consigo un repunte de la compra online de material de oficina y material escolar. Inforpapel, empresa líder en la venta online de material escolar, de oficina y papelería, desvela las claves de este fenómeno La compra online de material de oficina y papelería está experimentando un notable aumento en las últimas semanas. Y es que muchas cosas han cambiado en España desde la llegada de la pandemia del Covid-19 y el confinamiento de la población.

El teletrabajo y el e-learning o formación a distancia, de la noche a la mañana se han implantado a lo largo y ancho del país, haciendo que grandes y pequeños puedan trabajar y desarrollar sus actividades escolares gracias a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Material de Oficina para trabajadores en situación de teletrabajo

Empresas como Inforpapel han registrado un gran crecimiento de los pedidos en el último mes. 'El gran volumen de trabajadores que ha pasado de la oficina a su hogar como lugar de trabajo y la imposibilidad de aprovisionarse haciendo su compra en comercios a pie de calle, ha hecho posible este gran repunte de ventas' señala Juan Ruiz, gerente de Inforpapel.

En los centros de trabajo abunda el material de oficina a disposición del trabajador, pero cuando éste se ha visto obligado a quedarse en casa, casi de un día para otro, se ha visto desabastecido de los materiales básicos más elementales. Afortunadamente, el comercio online y el transporte de mercancías no han sido afectados por las duras restricciones gubernamentales impuestas, pudiendo abastecer a los consumidores y usuarios de una manera fácil, rápida y cómoda, con transporte que lleva los productos directamente hasta la puerta del domicilio.

Material de escolar para niños

Los más pequeños también se han visto afectados por los acontecimientos y cambios experimentados en las últimas semanas. Las aulas han quedado vacías trasladando sus clases y sus deberes hasta cualquier rincón del hogar. Esto también cogió por sorpresa a los padres, quienes quizás tuvieron ocasión de recoger algún material didáctico (libros, etc) de las aulas. Sin embargo, ante una situación así, gran parte del material escolar necesario o bien no pudo recogerse o bien se termina. De ahí la crucial importancia de poder comprar online todo el material de papelería necesario que los más pequeños puedan necesitar.

Material de papelería para universitarios

La población universitaria en España cuenta con más de un millón y medio de estudiantes, un grupo de personas que también precisa del material necesario con el que continuar sus clases online, tomar apuntes, pasarlos a limpio, realizar trabajos, imprimir documentos, etc. Un sinfín de actividades que requiere de material de papelería: folios, bolígrafos, toner de impresora, carpetas, cuadernos, etc.

Inforpapel nace en 2008 para cubrir la necesidad de dar un buen servicio de material de oficina a empresas y sobre todo para ofrecer material escolar de calidad a buen precio. Tras más de 10 años de servicio ininterrumpido, rápido, de calidad, cercano y ofreciendo precios competitivos, Inforpapel da el salto a la venta online, con un catálogo de más de 30.000 productos.

'Nos complace enormemente poder contribuir aunque sea de manera modesta, poniendo nuestro granito de arena, a hacer un poco más fácil la vida de nuestros clientes, poniendo a su disposición todo nuestro catálogo de productos, contribuyendo a que puedan seguir trabajando o estudiando con todo el material necesario' concluyen desde Inforpapel.

