Los productos Mustela de higiene y cuidado para el bebé, ideales para la familia y buenos para el planeta

jueves, 23 de abril de 2020, 17:39 h (CET) Con ingredientes de origen natural, seguros y responsables con el medio ambiente, los productos esenciales Mustela no solo cuidan y protegen la delicada piel de los más pequeños en su día a día sino también contribuyen a su bienestar y son delicados con su piel y además con la de toda la familia La higiene y el cuidado diario son fundamentales no solo para la salud de la piel de los más pequeños, sino también para su bienestar y correcto desarrollo. Ahora, además, estos sencillos gestos rutinarios están ganando aún más importancia, no es de extrañar.

Los momentos dedicados a los hábitos de higiene, como el baño o lavarse las manos, un simple gesto ahora más importante que nunca, se deben convertir en una actividad divertida para que los niños disfruten y sea un momento placentero.

Para ayudar a los padres con la higiene diaria de los niños, respetando la delicadeza de la epidermis, Mustela, la marca de Laboratorios Expanscience, ofrece unos “pequeños” consejos para que aprendan a conocer mejor la piel de sus peques:

Prestar atención a la hora de elegir productos dermocosméticos: es importante seleccionar únicamente productos hipoalergénicos, de alta tolerancia y específicamente formulados para la piel de los niños, que contribuyan a reforzar su barrera cutánea, a proteger su riqueza celular contra las agresiones del entorno y con una elevada tolerancia sobre la piel.

El baño y la higiene, son momentos especiales. Desde que nacen, la higiene es muy importante. Por eso, es fundamental apostar por productos que limpien eficazmente la piel del pequeño para que quede totalmente limpia, aseada y suave y, a la vez, con un olor único sobre la piel y el cabello. No en vano se trata de toda una experiencia multisensorial, que contribuye no solo al bienestar del niño sino también al desarrollo sensorial.

Cada día, hidratar cuidadosamente el cuerpo y la cara para cuidar su delicada piel y reforzar su barrera cutánea protegiéndola de las agresiones externas. Los expertos de Mustela sugieren “aprovechar este momento para realizar un suave masaje al pequeño que le proporcionará protección y bienestar. Asimismo, conseguiréis relajarle y prepararlo para dormir, además de disfrutar de un momento muy especial de complicidad entre el niño y las mamás y papás”.

Por ello, además de seguir diariamente estos consejos, desde Mustela recomiendan emplear los siguientes productos con ingredientes de origen natural, procedentes de fuentes responsables y con envases reciclables para mimar y proteger su delicada piel y, por qué no, ¡la de toda la familia!:

Gel de Baño Suave. Este Gel de baño suave asegura un baño espumoso, placentero y eficaz para los más pequeños de la casa gracias a su fórmula con un 90% de ingredientes de origen natural, entre ellos activos procedentes del Aguacate, para proteger la barrera cutánea e hidratar y preservar la riqueza celular de la piel. Además, incluye Vitamina B5 para reforzar la barrera cutánea y tensioactivos suaves que limpian con suavidad sin resecar.

Apto para todo tipo de pieles y cabellos, este gel limpia sin resecar la piel de los niños y sin que piquen los ojos, y además compensa los efectos resecantes del agua. Asimismo, puede utilizarse desde el nacimiento*, ha sido testado bajo control dermatológico y pediátrico y tiene una alta tolerancia cutánea y ocular.

Hydra Bebé Leche Corporal. Con un aumento de la hidratación de hasta el 51%, la leche corporal Hydra Bebé hidrata la epidermis desde la primera aplicación de forma rápida y duradera. Además, destaca por su fórmula con un 97% de ingredientes de origen natural, entre los que se encuentra un activo procedente del Aguacate, aceite de girasol, vitamina E y glicerina de origen vegetal.

Esta leche corporal fluida y ligera deja la piel sedosa, flexible, suave y con un olor único. Para lograr un mayor efecto, Mustela aconseja“aplicar este cuidado por la mañana y por la noche”.

