La contratación de personas con discapacidad cae un 7,7% el 1er trimestre de 2020, según Fundación Adecco

jueves, 23 de abril de 2020, 17:21 h (CET) Durante los 3 primeros meses del año, las personas con discapacidad han suscrito 25.811 contratos en España, la cifra más baja desde 2016 y un 7,7% inferior a la del mismo periodo de 2019 El coronavirus ha dejado, en el primer trimestre del año, la cifra más baja de contratación a personas con discapacidad de los últimos 7 ejercicios. Concretamente, entre enero, febrero y marzo de 2020, las personas con discapacidad han suscrito 25.811 contratos en el país, la cifra más baja desde 2016 y un 7,7% inferior a la del mismo periodo de 2019, cuando se suscribieron 27.978 contratos. En comparación con el mes anterior, la contratación se ha desplomado un 22,8%, con 7.397 contratos en marzo, frente a los 9.082 de febrero, un dato inusual en un mes que suele ser propicio para el empleo por la contratación ligada a la Semana Santa.

La emergencia social que subyace a la económica

Si bien la caída del 7,7% en la contratación de personas con discapacidad es ligeramente inferior a la registrada para el resto de la población (en España, el descenso interanual de contratos ha sido del 10,2%), en el caso de las personas con discapacidad subyace otra inquietud añadida, en la medida en que suelen ser los que encuentran más dificultades para superar todas las crisis, viéndose especialmente abocados a la precariedad en la economía sumergida o al paro de larga duración, entre otras circunstancias laborales adversas.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “Nos preocupa que con el parón del empleo se produzca un retroceso en la igualdad de oportunidades y en la inclusión social que las personas con discapacidad habían alcanzado durante los últimos años. Recordemos que muchos han tenido que abandonar repentinamente sus trabajos, que no solo les proporcionaban ingresos, sino también normalización y estabilidad social y emocional. Otros, se han visto obligados a aparcar sus rutinas formativas y de búsqueda de empleo, viéndose en una situación de confinamiento absolutamente desconocida que, en muchas ocasiones, conlleva aislamiento, confusión y una gran inseguridad”.

Asimismo, el directivo añade que: “la caída en la contratación reabre el debate sobre la vulnerabilidad de un sector de la población que ya se encontraba en riesgo de exclusión antes de la crisis del COVID-19. La emergencia económica se convierte en emergencia social para muchas personas con discapacidad que no tenían una posición consolidada en el mercado y que suelen ser los primeros en perder el empleo y los últimos en recuperarlo”.

No olvidar la Agenda 2030

En este escenario de incertidumbre, el compromiso de las empresas se torna crucial para que las personas con discapacidad no retrocedan en las conquistas sociales que habían ido alcanzando en los últimos tiempos, y muy especialmente tras la crisis de 2008.

Así, la Fundación Adecco se ha visto obligada a interrumpir su actividad presencial, pero ha intensificado su labor de sensibilización con empresas, con las que continúa colaborando vía online para “no desandar el camino recorrido y convertir este entorno desfavorable en una oportunidad para humanizar más que nunca las organizaciones”- destaca Mesonero.

“El COVID-19 ha sacudido nuestra escala de valores y nos obligará a reordenar la agenda global, situando como prioridad indiscutible la máxima de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, En este contexto, las estrategias de Diversidad & Inclusión adquirirán una importancia sin precedentes, tras una crisis que ha removido como nunca la conciencia social, apelando a valores esenciales como la cohesión, la unidad o la diferencia como motores de crecimiento que habrán de trasladarse a las empresas como únicos garantes de sostenibilidad”- concluye.

La brecha digital, en gran reto

La cuarentena ha trasladado la vida cotidiana al ámbito digital, poniendo en evidencia la importancia de las nuevas tecnologías como factor de inclusión social.

Este “acelerón” de lo tecnológico no ha ido alineado, en muchos casos, con el incremento formativo de muchas personas que no dominaban las nuevas tecnologías, con lo que se ensancha ineludiblemente una brecha digital que ya tenía dimensiones considerables. Con la vista puesta en el futuro, Mesonero advierte de la “vital importancia de ayudar a las personas con cualquier tipo de discapacidad a dar el salto tecnológico, en un mercado que ya nunca volverá a ser el mismo y en el que nuevas fórmulas como el teletrabajo se consolidarán en la cultura empresarial. Para ello, resultará fundamental realizar una apuesta por la Accesibilidad Universal y elevar el acceso a internet como derecho fundamental recogido en la Constitución”.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la responsabilidad social que asume la firma Adecco como líder mundial en la gestión de recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

La Fundación Adecco lleva a cabo programas de integración laboral para:

- Personas con discapacidad

- Hombres y mujeres de +45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión

