La necesidad de contar con una vivienda equipada tras este confinamiento

jueves, 23 de abril de 2020

jueves, 23 de abril de 2020, 17:25 h (CET) Con la situación del COVID’19, la compañía inmobiliaria Font Real Estate está teniendo en cuenta aspectos imprescindibles en sus viviendas para superar de la mejor manera cualquier situación No es habitual que la población se vea obligada a estar en sus viviendas las 24 horas del día con la excepción de ir a comprar comida o ir a la farmacia. Es por ello que, debido a las semanas de confinamiento a raíz del Covid-19, la mayoría de los hogares han revelado las carencias y las ventajas de cada uno y, en muchos casos, no están preparados para el uso intensivo que le presupone a una vivienda.

Por ello, agencias inmobiliarias como Font Real Estate está vendiendo en Travesera de Dalt viviendas equipadas para superar cualquier situación. Algunos de los factores que se tienen en cuenta son:

- Disponer de una salida al exterior amplia que permita poder vivir al aire libre y llevar a cabo actividades como jugar, hacer ejercicio, leer, disfrutar de la película preferida de cada uno, e incluso tener la oportunidad de disfrutar algún concierto vecinal improvisado. Las personas que han estado viendo el exterior desde una ventana, saben lo valioso que es disponer de un espacio como ese.

- Un factor decisivo en la elección de una vivienda es el tamaño de las calles. En días como los que se están viviendo actualmente, se valora la diferencia entre estar viviendo en una calle estrecha y sombría y una calle ancha y luminosa.

- Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la propia concepción de la vivienda permita disponer de una ventilación cruzada que genere beneficios tales como la renovación del aire y la mejora del confort térmico en climas cálidos.

- En un entorno cambiante, es indispensable contar con la etiqueta energética A para poder garantizar unos costes bajos en el uso intensivo de la vivienda. Vivir en un edificio con una clase energética A es algo muy importante, ya supone un gran ahorro en la factura eléctrica y el consumo suele ser menor al 30%.

- Un buen trastero también es muy importante, no solo para guardar bicicletas u otros objetos que ya no se usa . Puede ser un buen lugar para almacenar aquellos elementos que cada familia considere imprescindibles para un momento de necesidad. La promoción de Travesera incluye grandes trasteros que permiten estar preparado para largas jornadas en la vivienda.

- Vivir en la ciudad proporciona una serie de ventajas innegables como una buena comunicación o diversas ofertas de ocio, pero a veces también puede suponer una sensación agobiante al ser un espacio tan concurrido. Disponer de un pulmón verde junto a la vivienda que permita en un momento determinado poder salir a pasear, respirar aire libre de contaminación y disfrutar de la tranquilidad, también son aspectos muy importantes a valorar.

