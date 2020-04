10 electrodomésticos a los que el confinamiento ha dado una segunda vida, según Kipin Energy Comunicae

jueves, 23 de abril de 2020, 16:26 h (CET) El cambio de un modo de vida frenético a estar encerrado en casa ha hecho que muchos desempolven aparatos eléctricos para cocinar, hacer ejercicio o cuidar su imagen personal después de años en el cajón Tras más de un mes confinados en casa, los españoles ahora miran con otros ojos a esa amasadora de pan que les tocó de regalo en un amigo invisible o a la bici estática que acabó convertida en perchero. Y es que debido a la situación actual muchos han desempolvado estos aparatos para cocinar, hacer ejercicio, divertirse o, incluso, cortarse el pelo.

Sin embargo, este repentino aumento de uso de estos electrodomésticos, antes inutilizables, no solo repercutirá en la demanda eléctrica, que el pasado sábado 18 de abril era un 3% mayor que la cifra alcanzada el primer sábado del mes, según cifras de la Red Eléctrica de España, sino que también será en parte responsable del aumento de la factura mensual de electricidad, que podría encarecerse entre 15 y 30 euros, según un informe de Acierto.com en estos momentos.

Desde Kipin Energy, comercializadora que suministra energía 100% verde procedente de fuentes naturales, han destacado cuáles son los 10 dispositivos y electrodomésticos a los que los españoles están dando una segunda vida para hacer más llevadero el confinamiento:

Videoconsolas antiguas. Con la enorme oferta de videojuegos y consolas a su disposición, se puede decir que los ‘gamers’ no se están aburriendo en este confinamiento. Aun así, muchos jugadores nostálgicos prefieren desempolvar videoconsolas antiguas como la Nintendo64, la PlayStation original o incluso la mítica GameBoy Color como alternativa a las consolas de hoy en día.

Máquina de hacer palomitas. Sofá, manta, película y palomitas se ha convertido en uno de los planes estrella durante la cuarentena. Tal es así que las búsquedas de Google sobre la contratación de Netflix crecieron un 60% en España entre el 12 y el 14 de marzo (día en el que se declaró el estado de alarma) según el ‘I Estudio digital sobre plataformas streaming en España’ de Trescom. Con estos atracones de series y películas, no serán pocos los que han vuelto a encender aquella máquina de hacer palomitas que estaba guardada aun con el envoltorio original.

Horno. Antes de la pandemia mucha gente veía al horno de su cocina como algo que solo servía para hacer pizzas precocinadas o guardar las sartenes. Con el confinamiento, muchos han dado una segunda vida a este electrodoméstico sacando su lado más repostero, pese a que los hornos son de los aparatos que más energía gastan en un hogar, con un consumo aproximado de 1,3kWh.

Batidora y amasadora de pan. ¿Quién no ha hecho pan casero y lo ha compartido en redes sociales durante las últimas semanas? Las batidoras y amasadoras caseras se han convertido en algo imprescindible, aunque antes de la cuarenta se podrían contar con los dedos de una mano las veces que se han usado estos pequeños electrodomésticos en un hogar.

Máquinas de depilación casera. El confinamiento también ha cancelado las citas de depilación láser. Al ser imposible acudir a estas clínicas en estos momentos, las máquinas de depilación casera han demostrado ser una buena solución para esta situación, pese a que hasta hace poco más de un mes no estaban entre los dispositivos más utilizados del hogar.

Afeitadoras. En las últimas semanas, han sido muchos los que, cansados de sus melenas, han optado por sacar de la caja aquella afeitadora que nunca han usado y raparse la cabeza.

Lámparas de manicura. Con todos los locales de cuidado personal cerrados, estos pequeños aparatos que quedaron olvidados en el fondo del armario han salido de ellos para convertir el salón de casa en un auténtico salón de belleza.

Cintas de correr y bicis estáticas. Nada de gimnasio ni de salir a correr al parque. Ahora el deporte se hace en casa, aunque para ello haya que quitar toda la ropa que estaba colgada en las bicis estáticas y cintas de correr. De hecho, el repentino interés por el ejercicio físico en la cuarentena ha cogido por sorpresa a los que no contaban ya con estas máquinas en casa y han intentado adquirirlas de forma online, que se han encontrado con que muchas de ellas están agotadas.

Humidificador. La humedad interior puede frenar la propagación del coronavirus, según un estudio de la Universidad de Yale. Por ello, en muchos hogares donde hay enfermos de coronavirus se han desempolvado humidificadores para hacer vapor de agua con el fin de prevenir el contagio, pero también para ayudar a que los enfermos respiren mejor.

Ordenadores de sobremesa. Aunque es cierto que los portátiles en estos momentos son los dispositivos más usados en el hogar por el teletrabajo, son muchos los que han vuelto a enchufar los ordenadores de sobremesa para que el resto de los miembros de la familia también puedan trabajar, realizar los deberes o jugar a videojuegos. De hecho, cabe destacar que solo en España el tráfico de Internet dedicado al juego online ha crecido un 25%, según DE-CIX.

Guillermo García–Baragaño, director general de Kipin Energy, destaca que “el confinamiento es una buena oportunidad para ponerse en forma y recuperar hobbies a los que antes no podíamos dar tiempo, aunque en muchas ocasionales para ello tenemos que conectar más aparatos y electrodomésticos a la red. Para evitar sustos con la factura de la luz, lo mejor es hacer un uso responsable de estos dispositivos y contar con un servicio de asesoría energética personalizado como Kipin Touch, que ayuda a hacer un uso más eficiente de la energía para pagar solo que el cliente consume”.

