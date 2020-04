El COEGI recuerda a la ciudadanía qué vacunas son prioritarias y siguen administrándose actualmente

Las vacunas del calendario infantil hasta los 15 meses de edad, la vacunación de la mujer embarazada, de personas con riesgo elevado, o la vacunación en brotes epidémicos o en contactos de un caso, son las vacunas prioritarias que no deben dejar de administrarse. Bajo el lema "Las vacunas funcionan para todos", mañana arranca la Semana Mundial de la Inmunización 2020 Desde mañana y hasta el 30 de abril se celebra la “Semana Mundial de la Inmunización”. El lema de este año es #VaccinesWork for All (las vacunas funcionan para todos), incidiendo en la enorme trascendencia de las vacunas para proteger las salud de toda la población. Por este motivo, desde la Comisión de Vacunación del COEGI recuerdan a la ciudadanía la importancia de seguir la recomendaciones de vacunación, tanto del calendario vacunal infantil como del adulto, así como “de todos los grupos de población más vulnerables, que tienen un mayor riesgo de tener enfermedades prevenibles por vacunación”.



Rosa Sancho, coordinadora de la Comisión, apunta que en la situación actual de pandemia es necesario destinar muchos recursos para hacer frente a sus efectos, “pero no podemos olvidar que siguen existiendo otras infecciones que provocan enfermedad grave y para las que sí disponemos de vacunas eficaces y seguras”.



Explica que los centros de salud siguen administrando estas vacunas -garantizando todas las medidas de seguridad para evitar el riesgo por covid-19-, “y la ciudadanía debe saber que puede y debe acudir a vacunarse”. Para resolver todas las dudas relacionadas con las vacunas cada ciudadano/a puede contactar con su enfermera de referencia.



Vacunas prioritarias en periodo de pandemia:

Las vacunas del calendario infantil hasta los 15 meses de edad. Los bebés tienen una mayor susceptibilidad a estas enfermedades que se pueden prevenir por vacunación. La Organización Mundial de la Salud ya advierte de que pueden incrementarse los brotes de algunas enfermedades si la cobertura vacunal disminuye en este grupo de edad.

La vacunación de la mujer embarazada, sobre todo frente a la tosferina para proteger al recién nacido.

Personas con riesgo elevado bien por enfermedades crónicas o prácticas de alto riesgo.

Vacunación en brotes epidémicos o en contactos de un caso.

El resto de las vacunas, tanto del calendario vacunal infantil como del adulto, podrían posponerse hasta que se recupere la actividad normal. Importancia de las vacunas

Rosa Sancho subraya que “si en este momento contáramos con una vacuna efectiva frente al Covid-19 podríamos ahorrar mucho sufrimiento. En este contexto, la población reticente a las vacunas debería valorar lo que supone una epidemia frente a la que no se dispone de herramientas para prevenirlas sin que afecte a nuestra vida diaria normal”.



Desde la Comisión de Vacunación del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa resaltan por último el estupendo trabajo de todas las enfermeras de Gipuzkoa “que demuestran diariamente su gran profesionalidad. Son un referente de la vacunación que se lleva a cabo en todos los centros de salud”, concluye Rosa Sancho.