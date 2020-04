Nace PURE NICHE LAB, la nueva web de cosmética nicho con marcas curadas por auténticos expertos Comunicae

jueves, 23 de abril de 2020, 15:01 h (CET) Como promoción de salida, los usuarios tendrán un descuento de 10€ en su primera compra superior a 50€ con el código HOLA10. Pure Niche Lab viene avalada por auténticos expertos, puesto que incluye en su haber todas las marcas distribuidas en España por Pure Skincare y otras muchas más. Un lab donde aprender de sus artículos y descubrir firmas como Perricone MD, Medik8, Dr. Barbara Sturm o 111Skin Una nueva plataforma que es mucho más que un blog de belleza y da respuesta a las necesidades de los beauty-victims con consejos, secretos y una oferta de productos nicho que abre un nuevo espectro dentro de los ámbitos salud y belleza

Las marcas que forman Pure Niche Lab

Una selección hiper curada por verdaderos expertos. Por un lado, es el portal de unión de todas las marcas distribuidas por Pure Skincare en España, por lo que aquí se podrán encontrar todas sus firmas: Perricone MD, Medik8, RevitaLash Cosmetics, Omorovicza, Boutijour, Aromatherapy Associates y ZADOR. Aparte, también hay una serie de firmas cosmecéuticas afines que encajan con esta filosofía de principios efectivos y de alta calidad, avaladas siempre con formulaciones realizadas por verdaderos científicos, tal es el caso de Dr. Barbara Sturm, Augustinus Bader o 111Skin.

Un portal para cubrir necesidades

¿Un blog de belleza, un club exclusivo o un medio de comunicación? Pure Niche Lab es un espacio centrado en salud y belleza de la piel que viene a dar respuesta a ese 71% de europeos que consideran los cosméticos como parte esencial de su día a día, según recoge Stanpa en su web. Unos consumidores que se preocupan por descubrir datos, nuevas marcas, diferentes productos, credibilidad en principios activos y, sobre todo, resultados.

Para resolver todas sus preguntas nace esta plataforma alrededor del mundo de la cosmética -o cosmecéutica- de la mano de artículos que presentan nuevos productos de una forma cuidadosamente explicada para que no quepan dudas sobre cuáles son las novedades, qué investigación desarrollan las marcas en el mercado y, lo más importante, qué es lo mejor para cada caso: arrugas, pigmentación, imperfecciones,etc.

El magazine para ser una versión mejor de uno mismo

Precisamente una estrella relacionada con el mundo de la belleza como es RuPaul explicaba en su famoso reality show que “Cuando te conviertes en la imagen que habías imaginado, esa es la acción más poderosa que puedes conseguir”, porque al final siempre se está bien con uno mismo cuando se alcanza la mejor versión, y eso incluye estar correctamente tanto por dentro como por fuera. Y es que una piel saludable ya no es solo cuestión de estética; va mucho más allá. Con la piel tocamos, sentimos, es la carta de presentación, es la barrera para prevenir algunas enfermedades y, si no se cuida, se estará desatendiendo algo fundamental de la salud. Pure Niche Lab viene a hablar de salud y belleza, de novedades, de tendencias, de lujo, y de mucho más en un portal que, además, incluirá más adelante tienda online y club privado.

Aunque pueda parecer un blog de belleza, es mucho más que eso y ofrecerá en su sección Magazine temas que explicarán: qué es un producto de culto, qué hay detrás del coste elevado de una fórmula concreta (patentes, investigación, etc.), qué novedades surgen en el mercado para resolver problemas concretos de la piel, cómo afectan el estrés o el envejecimiento al rostro o, por qué no, cuáles esos nuevos aliados que se querrán probar solo por capricho, ya sea por sus principios activos, textura, formato o beneficio. Este espacio, además, poco a poco traspasará las fronteras de la belleza para ir introduciendo aspectos relacionados con el estilo de vida de sus lectores y lectoras.

Belleza de la mano de expertos

Un proyecto para el que se ha contado con expertos de primer nivel, como Raquel González y Matías López, responsables de haber traído a España algunas de las marcas de mayor renombre internacional tales como Omorovicza, Perricone MD, Aromatherapy Associates, Medik8 o RevitaLash; o con prescriptores de la talla de Clara Buedo, reputada periodista de belleza en cuyo curriculum aparecen cabeceras de la talla de Harper’s Bazaar o Forbes. Todo sobre salud y belleza en Pure Niche Lab

