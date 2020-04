Comprar el nuevo iPhone SE 2020 mediante un operador permite ahorrar hasta 157 euros Comunicae

jueves, 23 de abril de 2020, 14:49 h (CET) El iPhone SE 2020 llega al mercado a partir de 489 euros. Los cuatro principales operadores lo ofrecerán desde el primer día a sus clientes, aunque las condiciones son muy distintas. Además de facilitar el pago en hasta 30 meses, el estudio elaborado por TarifasDe revela un ahorro de hasta 157 euros con el operador con mejor oferta El nuevo iPhone SE 2020 está llamado a ser superventas. El iPhone “barato” tiene cuerpo de iPhone 8, con una pantalla de 4,7 pulgadas rodeada de grandes marcos, pero todo la potencia de los últimos iPhones. Ese mix de especificaciones lo hace ideal para aquellos usuarios que no quieren una gran pantalla o para empresas, que buscando la seguridad que ofrecen los dispositivos de Apple no quieren pagar los más de 800 euros del iPhone 11 más humilde.

El nuevo dispositivo de Apple se ofrece en tres colores, blanco, negro y rojo, y en tres capacidades distintas: 64 GB por 489 euros, 128 GB por 539 euros o 256 GB por 659 euros. Dada la escasa diferencia entre las versiones de 64 y 128 GB es importante considerar la compra del superior, ya que la memoria no es ampliable. Y al menos en las primeras semanas tras su lanzamiento mantendrán sus precios ifucuales, ya que no es habitual encontrar rebajas o descuentos en los iPhones en su llegada al mercado, dada una demanda que suele agotar las versiones más codiciadas enseguida.

Los operadores apuestan por el pago a plazos y pequeñas subvenciones

Con los precios mismo precios en todas las tiendas, la diferencia la marca el stock y las facilidades para el pago. Así, Phone House o Media Markt y la propia Apple en su web entre otras tiendas online ofrecen la posibilidad de financiar la compra del nuevo iPhone sin intereses. Y los que tampoco son ajenos a ofrecer distintas formas de pago son los operadores.

Tanto Movistar como Orange, Vodafone y Yoigo cuentan ya en su catálogo con el iPhone SE 2020, aunque los precios sí que son distintos en estos casos. Movistar permite a sus clientes financiarlo en 12, 24 o 30 meses, pero con un interés cercano al 13%, lo que lleva a pagar hasta 574,80 euros por la versión de 64 GB, casi 100 euros más de su precio libre.

El estudio elaborado por TarifasDe revela que las mejores ofertas para la versión más básica las tienen Yoigo, que con la SinFín 60 GB o tarifa Infinita exige un pago total de 332 euros, y Vodafone, con todas sus tarifas con llamadas ilimitadas ofrece el dispositivo de Apple por 24 plazos de 15 euros, un total de 360 euros. En el caso de Orange, el precio total a pagar independientemente de la tarifa asociada, es de 455 euros.

Desde TarifasDe señalan que es conveniente recordar que para acceder a la financiación de los operadores, salvo en el caso de Movistar que cobra intereses, es necesario firmar una permanencia de dos años permanencia. Los usuarios han de valorar si les es rentable acceder al nuevo iPhone mediante esta vía o acogerse a la financiación sin intereses que ofrecen distintos establecimiento.

