Mimotonogasta, escuelademotor y feriasdelmotor, escuelas online que han revolucionado la enseñanza online

jueves, 23 de abril de 2020, 14:33 h (CET) Las escuelas de automoción en el mundo digital están presentando un fuerte crecimiento. La gran evolución y desarrollo de las nuevas tecnologías han permitido que la realización de cursos online haya sido posible para todas aquellas actividades que anteriormente requerían una formación presencial Actualmente, existen una gran variedad de alternativas para aquellos con falta de tiempo o recursos. Es un hecho que el sector del motor está avanzando a pasos agigantados, debido a que son cada vez más las personas que consumen su contenido y que participan en las actividades que ofrecen. Esto ha sido en gran parte gracias a las facilidades que ha proporcionado el sector a sus seguidores en los últimos años. Por ello, varias páginas web han desarrollado un programa especial para poder llevar a cabo una formación de automoción, y aportar a los conductores técnicas, conocimientos y habilidades necesarias no solo para conducir, sino también para trabajar como mecánicos en un taller.

Escuelademotor.com es una de ellas. Cuentan con un equipo con años de experiencia a su espalda en mecánica y otras disciplinas relacionadas con el mundo del motor, por lo que pueden aportar grandes conocimientos a sus futuros alumnos. Además de ello, también comparten otras páginas donde se pueden encontrar ofertas e información adicional sobre motos y otros vehículos.

Otro sitio web que se encarga de este tipo de formación es mimotonogasta.com, especializada en las motos eléctricas. Este tipo de vehículo está ganando gran popularidad entre los consumidores, y su presencia en las calles y en las carreteras es cada vez mayor, haciendo competencia al motor de combustión interna. Mimotonogasta.com se encarga de transmitir información a sus lectores compartiendo noticias y curiosidades relacionadas con las motos eléctricas, y dejan a su disposición otros medios digitales donde pueden encontrar las mejores ofertas para su vehículo e incluso interactuar con otros usuarios.

Por último, existe la página web feriasdelmotor.com, que se encarga, al igual que mimotonogasta.com, a compartir noticias, eventos o curiosidades relacionadas con el mundo automovilístico. Las ferias del motor son eventos que gozan de una gran cifra de seguidores y fanáticos. Esta página web cubre dichos eventos y proporciona información a sus lectores para que estén actualizados con respecto a las novedades que se llevarán a cabo en las diferentes ferias que se organicen. Estas páginas, además de mantener al día a sus seguidores de todas las novedades, también se encargan de dar consejos para el cuidado de los vehículos.

Las escuelas de automoción son un recurso muy útil y muy cómodo para muchos. No solamente se encargan de dar información o noticias, sino que además aportan diferentes conocimientos de una gran variedad de categorías. Los cursos de este tipo generalmente están abiertos siempre, lo que permite a los alumnos poder seguir su propio ritmo de aprendizaje. La comodidad y el fácil acceso a este tipo de cursos también resulta muy atractivo para los usuarios. Además, sus precios suelen ser más bajos que los presenciales, lo que los convierte en asequibles para personas que no gozan de una situación económica favorable.

En los últimos años se ha producido una gran demanda de cursos online que normalmente es mayor en el inicio de los cursos escolares presenciales. Estos no pretenden sustituir a la formación reglada, pero sin embargo sí que ofrecen una forma más sencilla de acceder a una serie de conocimientos que son necesarios para la vida laboral. Un estudio de Telefónica de Educación Digital sacó a la luz unas estadísticas bastante favorables para España, convirtiéndolo en el segundo país por detrás de Colombia que más cursos online facilitaba a los usuarios.

