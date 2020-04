El Ministerio de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial organizará webinar sobre el estado energético Comunicae

jueves, 23 de abril de 2020, 14:09 h (CET) El Ministerio de Minas e Hidrocarburos y la Cámara de Energía de África organizarán un webinar abierto sobre el estado actual de los mercados mundiales de petróleo. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial dirigirá la conversación sobre el tema "El estado de los mercados petroleros y el rebote global". El seminario web será moderado por Concepción Esuba, fundadora de Evicon y Caty Hirst, y Directora de Programación en Africa Oil & Power Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial junto con la African Energy Chamber, organizará un seminario web el 27 de abril de 2020 a las 15:00 (16:00 SAST) para examinar el estado actual de la industria petrolera mundial.

Organizado bajo el lema “El estado de los mercados petroleros y el rebote global”, el seminario web abierto al público abordará los desafíos actuales en la industria petrolera global y lo que se necesita para que el mercado se recupere de una manera que no conduzca a la pérdida de actividad y oportunidades de crecimiento para los productores emergentes africanos.

“Los desafíos a los que nos enfrentamos ahora recuerdan a los experimentados en la caída de precios de 2014 y, debido a lo que sucedió en ese momento y a cómo el mercado global pudo recuperarse, creo que estamos mejor equipados para enfrentarnos al reto que supone la bajada de las cotizaciones de los mercados y la pandemia del COVID-19", dijo S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima. “Saldremos de esta situación más fuertes, más eficientes y los inversores continuarán con sus compromisos. Solo tenemos que adaptarnos al entorno actual y tener visión de futuro en nuestra toma de decisiones”, agregó el ministro Gabriel Mbaga Obiang Lima.

Guinea Ecuatorial ha liderado innumerables iniciativas para fomentar el desarrollo del petróleo y el gas en África, y continúa aprovechando su pertenencia a la OPEP para alentar a los productores de petróleo africano a permanecer unidos, un mensaje que sonó alto y claro durante la participación del ministro Obiang Lima en el foro organizado conjuntamente por EG Open for Business, iCubefarm, NASCO y otras organizaciones de petróleo y gas en Guinea Ecuatorial la semana pasada.

Aunque Guinea Ecuatorial depende en gran medida del petróleo y se encuentra entre los más afectados por la caída de los precios, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos sigue siendo optimista.

"Es muy importante que Guinea Ecuatorial lidere este debate, especialmente para África", dijo el Presidente Ejecutivo de la African Enegy Chamber para la región CEMAC, Leoncio Amada Nze Nlang. “Guinea Ecuatorial es uno de los países productores de petróleo más establecidos que el continente tiene para ofrecer, y su crecimiento es conocido a escala mundial. El país está bien posicionado para proporcionar una sensación de confianza y tranquilidad a los productores emergentes que tienen algunos de los proyectos más grandes del mundo con riesgo de retrasos".

Hasta la fecha, África ha sido testigo de retrasos en la financiación, aplazamientos, suspensiones y terminaciones de perforaciones en proyectos de petróleo y gas. El caso más representativo ha sido la declaración de fuerza mayor en el proyecto Greater Tortue / Ahmeyim LNG en Senegal.

El seminario web sobre “El estado de los mercados petroleros y el rebote global” será moderado por Concepción Esuba, fundadora de Evicon y Caty Hirst, y Directora de Programación de Africa Oil & Power.

Para asistir al seminario web, enviar un correo electrónico a Mandisa Nduli, Directora de Comunicaciones y Marketing a mandisa@energychamber.org

Fecha: 27 de abril de 2020

Hora: 15:00PM (o 16:00 SAST)

Sobre la African Energy Chamber

Una cámara líder en redes de contactos, transacciones y asociaciones exitosas al frente de la floreciente industria energética africana. La African Energy Chamber promueve activamente los intereses del continente africano, sus empresas y su gente. Los socios de la Cámara tienen el poder de dar forma al futuro energético de África promoviendo el crecimiento, fomentando la colaboración, dando forma a las políticas y proporcionando liderazgo y orientación en un sector energético de rápido crecimiento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.