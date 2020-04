Solomotooutlet dispara sus ventas en el sector del motor Comunicae

jueves, 23 de abril de 2020, 14:13 h (CET) Las ventas se están disparando en el sector del motor. Los grandes estadios con capacidad para un público cada vez más amplio reflejan que está aumentando el número de aficionados y amantes de nuevas modalidades tales como el supercross, donde se realizan competiciones en circuitos extremos con saltos y avanzada técnica Este tipo de actividad ha logrado alcanzar grandes cantidades de seguidores en países como Estados Unidos, cuyas carreras se llevan organizando desde 1974 y que gozan de una gran popularidad entre los amantes de las motos. Las páginas web, tiendas y outlets, están aprovechando este auge para ofrecer una gran variedad de productos relacionados con este sector, a precios muy asequibles para aquellos que más disfrutan con este tipo de actividades.

Algunas de ellas, como la tienda online Solomotooutlet.com, tienen una amplia red de productos que han tenido una gran reducción en su precio, de manera que son mucho más accesibles para todos. Solomotooutlet publica las mejores ofertas en accesorios para las motos y los pilotos, recambios,etc. Todos ellos se dividen en diferentes categorías que los consumidores podrán elegir según lo que estén buscando. Estos incluyen carretera, motocross, trial y endureros

Además, dichos accesorios serán muy asequibles y fáciles de conseguir en todas las tiendas según el departamento, además de contar con una bajada considerable de su precio, que lo hará mucho más atractivo y económico para quien esté interesado en el mundo del motor. Entre ellos destacan las luces, que cuentan con hasta un 50% de descuento; asientos, caballetes y calcomanías con las que los motociclistas podrán personalizar el vehículo a su gusto.

Estos también podrán adquirir accesorios para sí mismos a la hora de montar en la moto, como son el casco, chaquetas, botas o monos. Las ofertas también estarán presentes en los recambios para la motocicleta, incluyendo aceites, sistema eléctrico, frenos, etc. La existencia de estos precios tan económicos ha logrado que haya habido un considerable aumento de las ventas. Su asequibilidad, en especial para aquellos para los que es más complicado hacerse con este tipo de productos de una forma más económica, ha conseguido que estos lleguen a un público mucho más amplio y que, por tanto, haya aumentado su popularidad.

Es por eso que el sector de la moto se ha visto tan optimista para este año 2020, después de un crecimiento del 12,1% con respecto al pasado año. Los responsables de la asociación gremial de la industria motociclista, Anesdor, afirmaron que esta cifra ha conseguido colocarse muy cerca de los números que se registraron antes de la crisis de 2008 que ahogó al país. El crecimiento, ademas, ha sido generalizado en todas las Comunidades Autónomas, destacando Madrid, Cataluña y Andalucía, y siendo los modelos de 125cc los más vendidos y preferidos por el público.

La venta de las motos eléctricas también se ha disparado gracias a sus precios y a su facilidad de carga, quedando no muy por detrás de los modelos 125cc. Anesdor también ha reclamado una nueva fiscalidad para incentivar la aparición en el mercado de motos mucho menos contaminantes y con más mejoras de seguridad, mostrando un compromiso con el medio ambiente. El parque motociclista español está muy envejecido, y se calcula que la cuota de venta es de una moto nueva por cada dos usadas, lo cual lo convierte en uno de los parque más antiguos de Europa.

Pero, a pesar de ello, los números parecen estar a favor de los fanáticos del motociclismo, que ahora cuentan con muchas más alternativas que tienen unos precios muy asequibles, los cuales les permitirán poder seguir disfrutando del mundo del motor.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.