DEKRA como Miembro Afiliado de EURO NCAP en la seguridad de camiones

jueves, 23 de abril de 2020, 13:05 h (CET) La Organización DEKRA se ha unido al European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) como miembro afiliado para apoyar al grupo de trabajo en la seguridad de camiones. Compartir información en accidentes, exámenes de información y resultados de investigación es el objetivo de la organización de expertos independiente “DEKRA ha estado trabajando en la seguridad de vehículos comerciales desde su fundación hace más de 90 años. Mejorar la seguridad en carretera es la mayor motivación de nuestro trabajo diario desde 1925”, dice Jann Fehlauer, Director General de DEKRA Automobil GmbH. “Así cuando el Euro NCAP estaba buscando apoyo en el campo de la seguridad de camiones, estaba claro que nosotros íbamos a contribuir en todo lo que fuese necesario para conseguir este objetivo común.”

“Estamos muy contentos de asociarnos con DEKRA,” dice Michiel van Ratingen, Secretario General de Euro NCAP. “Los últimos avances en la seguridad de vehículos incluyen tanto sistemas activos de seguridad, que ayudan en la prevención de colisiones, como sistemas pasivos de seguridad, que ayudan a mitigar sus efectos. Estos sistemas también están disponibles para vehículos comerciales, sin embargo, las furgonetas y los camiones todavía se encuentran muy por detrás en seguridad comparado con los turismos según estima el Euro NCAP. DEKRA cuenta con una gran experiencia en el peritaje de seguridad de vehículos comerciales y puede proveer de apoyo técnico de primera clase en el desarrollo de metodologías de ensayo así como métodos de calificación.”

DEKRA Investigación de Accidentes, establecida en la sede de DEKRA en Stuttgart, aporta sus más de cuatro décadas de experiencia. Desde 1978, el equipo ha estado intensamente involucrado en el análisis de accidentes del día a día, con el objetivo de sacar conclusiones para la seguridad en carretera. Además, DEKRA usa su propia base de datos de accidentes, la cual está basada en el análisis de los informes de accidentes, DEKRA Investigación de Accidentes es miembro de GIDAS (German In-Depth Accident Study) y forma parte de IRTAD (International Road Traffic Accident Database). “Como institución neutral e independiente, DEKRA cuenta con una excelente reputación tanto para el público en general, como para la industria del motor así como para el gobierno y autoridades”, dice Jann Fehlauer.

Además de en otros proyectos como el informe anual de la seguridad vial de DEKRA (Road Safety Report), los expertos en accidentes están trabajando codo con codo con otros departamentos dentro de DEKRA para el apoyo de Euro NCAP, principalmente con sus compañeros de DEKRA Centro Tecnológico. En su pista de pruebas de Lausitzring en Klettwitz y su espacio de pruebas de colisiones en Neumünster, el Centro Tecnológico DEKRA ofrece componentes destructivos y no destructivos así como pruebas para vehículos de cualquier tipo, además de pruebas de la infraestructura de las instalaciones. “Nuestro centro de pruebas de 540 hectáreas en Klettwitz, cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar nuevos procedimientos de pruebas para sistemas de asistencia del conductor en un ambiente completamente seguro adecuado para vehículos comerciales pesados”, dice el Director General de DEKRA. “Estamos convencidos de que nuestra participación en el Euro NCAP contribuirá a la seguridad de camiones y sus esfuerzos tendrán un considerable peso.”

Sobre DEKRA

DEKRA lleva activa en el campo de la seguridad durante más de 90 años. Fundada en 1925 en Berlin como Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., es hoy en día una de las organizaciones de expertos líder a nivel mundial. DEKRA SE es una subsidiaria de DEKRA e.V. y gestiona el negocio operativo del Grupo. En 2019, DEKRA generó unos ingresos totales de más de 3.4 billones de euros. La compañía tiene actualmente alrededor de 46.000 empleados en más de 60 países en los 6 continentes. Con unos servicios de expertos cualificados e independientes, trabajamos para la seguridad vial, en en el trabajo y en el hogar. Los servicios abarcan desde la inspección de vehículos y evaluaciones de expertos en el servicio de reclamaciones, la inspección de industrias y edificios, consultoría de seguridad, ensayos y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajo temporal. La visión de la compañía para su centenario aniversario en 2025 es que DEKRA será el socio global para un mundo seguro.

