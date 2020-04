Sant Jordi: un día atípico en 2020. Los comercios y particulares se reinventan en la celebración de hoy

Las últimas noticias sobre las opciones más originales para la jornada del libro y la rosa en Barcelona Este será el Sant Jordi más excepcional de los últimos años. Sin calles repletas de personas sin paradas. Aunque con confinamiento, la diada es una fecha señalada llena de cultura, tradición, muy bella y para revivir la emoción igualmente se puede llenar de libros y rosas. Va más allá; del simple día de los enamorados en Catalunya. Esta fiesta, es tanto para los románticos como cualquier tipo de amor de aquellos familiares, amigos o compañeros de trabajo.

Es cierto, que muchas personas quizá prefieran sumarse a la iniciativa #TotsFemSantJordi muy emotiva con colaboración de Turisme de Barcelona y la casa Batlló para decorar los balcones con rosas, si manualidades creativas hechas a mano 'do it yourself'. En cambio otros prefieran la convencional de siempre; se estima que hasta el momento “han vendido todo su rendimiento, unas 200.000 rosas del Maresme” estas llegarán y libros también a domicilio.

Curiosamente, el escaparate online es y será la tendencia creación propia de sitios webs, el comercio cercano y de pequeños artesanos, floristas y librerías si no saben iniciarse o cómo hacer de cara a la segunda fecha de Sant Jordi, el 23 de julio de 2020 para ser más rentables; o dar difusión ya han empezado a solicitar el apoyo y servicios de expertos locales como Wonder World Media, agencia de marketing y comunicación, ubicada en la ciudad condal, comprometida con las iniciativas de este día tan señalado y con las empresas que buscan aumentar su visibilidad on line en general

Para mantener viva la emoción y esa conexión emocional con las tradiciones simbolismo con la felicidad y la comunidad. El Sant Jordi se augura que será celebrado por todo lo alto,si las circunstancias lo permiten

Para aquellos que no se resisten se recogen algunas iniciativas que pueden interesar.

LLIBRERIES OBERTES

Unas 430 librerías unidas que ya empezaron desde el 23 de marzo con esta bonita iniciativa para dar apoyo al cierre de las librerías que no cesan su actividad para la fecha señalada. La magia está en compra el libro ahora y cuando acabe todo, lo recoges en la librería. Participar en esta genial iniciativa para ayudar entre todas y todos a que sobrevivan las librerías cercanas en tiempos difíciles.

OBRIM FINESTRES

Para poner un granito de arena regalando con compra online a quién se quiera o a uno mismo. De la mano de las pequeñas librerías de siempre, con la opción si lo prefieren los usuarios de recibir los libros en casa una tendencia que bien seguro haya venido en malos tiempos y ojalá haya venido para quedarse. O bien en persona una vez, retomen la actividad normal los comercios. Esta iniciativa la han puesto en marcha la asociación de Editorials Independents.

SANT JORDI ALS BALCONS

Gracias al gremio de Floristas de Barcelona se inicia a través de su web y de redes sociales bajo el nombre de “Sant Jordi als balcons” para decorar de forma original con todo tipo de manualidades (rosas, dragones y motivos manuales).