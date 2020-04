Normon dona más de 117.000 Kg de comida a Bancos de Alimentos, muy afectados por la crisis del coronavirus Comunicae

jueves, 23 de abril de 2020, 10:25 h (CET) Esta acción es solo uno de los proyectos que el laboratorio está llevando a cabo para ayudar a los colectivos más vulnerables de esta pandemia Normon, laboratorio español con más de 80 años de experiencia y con un marcado compromiso social, ha donado más de 117.000 kg de comida a los bancos de alimentos de toda España para luchar contra la crisis del coronavirus. Esta ayuda se enmarca dentro del programa de donaciones que la compañía ha puesto en marcha para ayudar a quienes más lo necesitan.

Los bancos de alimentos, que atienden a más de 1.200.000 personas necesitadas en España, están siendo muy castigados por esta pandemia, ya que la crisis del coronavirus ha agravado las necesidades y carencias de los más desfavorecidos y ha dejado en situación de desamparo a muchas familias. Por ello, son de las pocas organizaciones que no han frenado su actividad durante este confinamiento.

Sin embargo, la situación para ellos es cada vez más preocupante, ya que no cuentan con los recursos necesarios para asegurar el abastecimiento de suministros básicos que les permita mantener la distribución de alimentos a través de las instituciones asistenciales asociadas.

Por ello, Normon ha considerado fundamental destinar una parte muy importante de sus donaciones a estos bancos de alimentos. Según palabras de Jesús Govantes, presidente de Normon, “creemos que es primordial, en estos momentos, apoyar la importantísima labor asistencial que ofrecen estas organizaciones, asegurando algo tan esencial como que muchas familias a las que esta crisis ha dejado sin recursos puedan comer”.

Normon ha donado alimentos de primera necesidad, como son pasta, cremas o galletas destinados a un público adulto, así como una importante cantidad de alimentación infantil, fundamentalmente leches, cereales y potitos.

Una parte significativa de esta donación se ha hecho a través de la Fundación Grupo Siro, que tiene por objetivo impulsar la integración social de colectivos vulnerables entre sus fines fundacionales, y la cual ha puesto a disposición de Laboratorios Normon productos a precio de coste fabricados por Cerealto Siro Foods, compañía de su propiedad, un gesto que ha sido muy apreciado por el laboratorio.

Normon aportará un total de 117.000 kg de comida que en su mayor parte serán enviados a FESBAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos. Esta federación agrupa a 55 Bancos, uno al menos en cada provincia, y será quien se encargue de que la ayuda llegue a toda la geografía española. Otra parte se enviará directamente al banco de alimentos de Madrid, comunidad en la que se encuentra la sede del laboratorio, así como a los de Andalucía y Castilla la Mancha, comunidades autónomas de donde son originarios los fundadores de la compañía y con las que Normon está especialmente comprometida.

Esta acción se suma a las ya realizadas por la compañía. Además de la donación de medicamentos, Normon ha enviado viseras de protección para el personal de las residencias de ancianos, kits de higiene personal destinados al hospital de campaña montado en las instalaciones de IFEMA en Madrid y ha puesto en marcha un crowdfunding solidario para que los empleados que quieran puedan hacer su aportación.

