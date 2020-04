DECKE Health Clima recomienda el techo radiante para minimizar los patógenos pulmonares Comunicae

jueves, 23 de abril de 2020, 10:33 h (CET) DECKE Health Clima recomienda el techo radiante para controlar la humedad y minimizar los patógenos pulmonares, incluyendo el Covid-19 Gracias a un estudio de la Universidad de Yale se ha llegado a la conclusión de que el control de la temperatura del aire y la humedad relativa dentro de las viviendas es vital. Es por ello que, desde Decke vuelven a insistir en la importancia de los sistemas de climatización in-house y la necesidad de manejar todos los parámetros relacionados con el clima que influyen en la salud, principalmente respiratoria.

La multinacional Decke en relación al estudio de la Universidad de Yale recomienda la utilización de sistemas de climatización inteligente a través de techo o suelo radiante para poder minimizar el riesgo de contagios de enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio y, sobre todo, con el conocido Covid-19.

Esto es posible gracias a sistemas automatizados que realizan un control exhaustivo de los parámetros de confort térmico, temperatura interior operativa, nivel metabólico, velocidad del aire, vestimenta y por supuesto la humedad en el interior de los edificios.

Tal como ha puesto de manifiesto la Universidad de Yale, con su estudio publicado en Annual Review of Virology, los sistemas de climatización inteligentes que son capaces de controlar parámetros como la temperatura del aire y la humedad relativa son necesarios para erradicar el contagio de virus dentro de las viviendas, incluyendo el nuevo y contagioso Covid-19. Según dicho estudio, “la humedad relativa podría ser clave para evitar la propagación del coronavirus por el aire en espacios interiores”.

El aire frío y seco del invierno ayuda claramente a que el SARS-CoV2, el virus que causa el nuevo coronavirus se propague. “Sin embargo, a medida que la humedad aumenta y se estabiliza, el riesgo de transmisión del virus a través de partículas en el aire disminuye drásticamente. Lo mismo sucede dentro de los hogares”, tal como ha subrayado Yale en su estudio.

Ya en anteriores investigaciones de la empresa, Decke insistió sobre la importancia de los sistemas de climatización inteligente, no sólo en el ámbito de la eficiencia y certificaciones energéticas (passivhaus/breeam/leed) sino también en la vital importancia que tiene en referencia a la salud de los seres humanos.

También cabe destacar que Decke promueve una filosofía de bajo impacto medioambiental apostando por sistemas conocidos bajo el nombre de ‘climatización tranquila o inteligente’ que mejoran la salubridad de los espacios residenciales.

Los sistemas de climatización Decke son conocidos, fundamentalmente, por la manera en la que están fabricados y por ser eficientes energéticamente hablando. Se trata de sistemas que implementan entramados a modo de ‘sistema circulatorio central’ que recorre cada estancia de la casa, hotel, hospital, etc. simulando la estructura pulmonar del cuerpo humano. De este modo se irradia calor o frio a través de los techos facilitando la climatización de la estancia con un gasto mínimo de energía.

Según explican desde la multinacional: “estas arterias que recorren la casa generan infinidad de datos que pueden ser controlados a través de un sistema domótico y ofreciendo posibilidades infinitas”.

Además, gracias a este novedoso sistema de Decke techo radiante, no se desplaza aire a través de conductos con su consiguiente riesgo en la proliferación de ácaros y otros patógenos, sino que se irradia calor y frio manteniendo unos estándares de confort hasta ahora desconocidos.

Siguiendo con su filosofía empresarial, el cliente debe ser el eje central, y es por ello que la multi- nacional se centra en la salud del consumidor y en satisfacer sus necesidades buscando maximizar la eficiencia energética.

Como muestra de sus innumerables proyectos internacionales cabe destacar las Twin Tower de Bruselas, la Villa Olímpica de Vancouver, el UCB Pharma o el edificio Milenium en Madrid. Actualmente la multinacional trabaja en proyectos residenciales de alto standing como son el nuevo proyecto inmobiliario de la calle General Castaños 3 promovido por Mabel Real Estate y en el que figuran nombres como Abel Matutes y Rafa Nadal.

“Por fin la ciencia divulga una noticia acerca de la importancia de la humedad relativa en relación a las afecciones pulmonares. En este caso, debido al Covid-19 se ha puesto de manifiesto su importancia de cara a minimizar el riesgo de contagios”, opinan desde Decke.

