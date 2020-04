​Cómo la lectura pasa de ser un pasatiempo a un hábito

Durante la pandemia del COVID-19, los españoles han estado leyendo más tiempo que antes, aprovechando la cuarentena impuesta por el gobierno. Lo mismo ocurre a lo largo y ancho del mundo.



Si eres una persona que recién está adoptando este pasatiempo y lo quieres convertir en un hábito que te permita tener acceso a historias clásicas y mejorar tu nivel de cultura, entonces es mejor que aproveches esta oportunidad.



¿Sabías que los mejores CEO del mundo leen mucho? Pues, a continuación, te daremos tres consejos para que te conviertas en un excelente lector.



No te fuerces: lee los libros que realmente te atraigan

Un error muy común entre los principiantes es querer comenzar con los clásicos, no porque estos realmente les llamen la atención, sino porque son eso: clásicos. ¡Esto es lo peor que podrías hacer!



Tienes que disfrutar el momento de la lectura: no debes sentir que sentarte a leer sea un castigo, sino un premio. Deberías experimentar las mismas sensaciones de relajación que te ofrecen las películas, por ejemplo.



Por lo tanto, cuando empieces a leer, dedica tu tiempo a devorar esos libros que siempre te han llamado la atención, sin importar que no sean clásicos. ¡Antes de correr debes aprender a caminar!



¿Te gustan las películas de Harry Potter? ¡Pues lee los libros!



Lo único que importa es que comiences a leer por gusto, no por obligación.



Debes leer en un sitio que sea cómodo y esté bien iluminado

No importa que seas un lector principiante o alguien con toda una biblioteca en su casa: es necesario que consigas un lugar que sea cómodo para leer, además de estar muy bien iluminado.



A pesar de que la luz natural es preferible a la artificial, lo que realmente importante es que puedas leer sin forzar la vista. El cansancio es una de las razones principales por las que muchas personas no leen.



En cuando a la comodidad, esto puede ser acostado en cama o en la sala de tu casa, depende de la persona. Aunque te podemos afirmar que cuando estés atrapado por una historia, cualquier sitio será lo suficientemente bueno para leer.



Papel vs. Kindle

Un debate que existe desde que los libros electrónicos fueron introducidos en el mercado por primera vez: realmente es una cuestión de gustos, aunque hay que admitir que los Kindle son más cómodos.



Hay quien prefiere sentir las hojas de papel entre los dedos y hay quien disfruta más avanzar en el libro tocando la pantalla. Nuevamente es una cuestión de lo que sea más cómodo para ti.



Estamos seguros de que cuando le tomes el gusto a leer, no habrá nada que te detenga. Por suerte, España es un mercado muy rico tanto en autores locales como extranjeros, por lo que tienes muchos títulos de donde elegir.



¡Disfruta leyendo y llénate de cultura!