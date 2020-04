​Silvia Taulés presenta la segunda edición de su libro Se puede decir por tanto, que el libro “Vapeo: Más ventajas que inconvenientes” es una excelente herramienta que puede ayudar a todas aquellas personas que tienen dudas sobre el cigarrillo electrónico Redacción Siglo XXI

jueves, 23 de abril de 2020, 11:32 h (CET) En su nueva obra, la periodista española analiza el uso del cigarrillo electrónico como herramienta para dejar de fumar.



Recientemente, la periodista y psicóloga Sílvia Taulés ha presentado la segunda edición de su libro "Vapear", que tanto éxito obtuvo en el mercado en el año 2012. En esta nueva obra titulada “Vapeo: Más ventajas que inconvenientes”, la periodista española ha incorporado más información sobre los últimos estudios científicos que se han centrado en el uso del cigarrillo electrónico.



Con esta reedición de su primera obra, Silvia Taulés ha tratado de recopilar la opinión de una gran cantidad de médicos especializados en la lucha contra el tabaquismo. Por ejemplo, el prólogo de esta segunda edición pertenece al prestigioso doctor Fernando Fernández Bueno, portavoz de la Plataforma por la Reducción del Daño por Tabaquismo.



Una obra publicada por Amat editorial, que se ha convertido en una de las mejores opciones a la hora de analizar las consecuencias, ventajas e inconvenientes del vapeo. A través de “Vapeo: Más ventajas que inconvenientes”, la periodista Silvia Taulés ha puesto de manifiesto las últimas decisiones legislativas que se han llevado a cabo en torno al cigarrillo electrónico.



Los expertos opinan: Voces a favor y en contra del vapeo La publicación de la obra “Vapeo: Más ventajas que inconvenientes” coincidió con una de las mayores controversias alrededor del cigarrillo electrónico, puesto que algunos órganos sanitarios europeos apostaron por defender la acción de vapear como estrategia para dejar el tabaco. Primero fue la Sanidad pública del Reino Unido, y posteriormente la Academia Nacional de Medicina de Francia.



Dos autoridades sanitarias que defienden el uso del cigarrillo electrónico como herramienta para dejar de fumar, ya que cada vez son más los estudios científicos que han demostrado la eficacia del vapeo. Unos datos que están recogidos en la nueva obra de Silvia Taulés, donde también hay espacio para la opinión de diferentes expertos en la materia, como el ya mencionado doctor Fernando Fernández Bueno.



Pero no es el único experto que participa en “Vapeo: Más ventajas que inconvenientes”. En esta reedición, también se incluye el punto de vista del doctor Josep María Ramón, jefe del servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Bellvitge ubicado en Barcelona. Ambos facultativos defienden el uso del cigarrillo electrónico para dejar de fumar, por lo que reclaman más estudios científicos sobre el vapeo.



Análisis del cigarrillo electrónico y sus productos Como ya se ha comentado anteriormente, el libro “Vapeo: Más ventajas que inconvenientes” de la periodista Silvia Taulés, intenta despejar todas las dudas que existen sobre el uso del cigarrillo electrónico. Por lo general, todavía son muchas las personas que creen que vapear es lo mismo que fumar tabaco, algo que la propia periodista desmiente a lo largo de su obra.



El cigarrillo electrónico no funciona con tabaco, sino que utiliza liquidos para vapear de diferentes sabores. Por tanto, las personas fumadoras que utilizan el cigarrillo electrónico pueden olvidar más fácilmente el tabaco. En su libro, la periodista Silvia Taulés analiza los diferentes productos de vapeo que hay en el mercado, de manera que los lectores pueden conocerlos antes de empezar a vapear.



Y es que no todos los líquidos para vapear son iguales, ya que existen diferentes niveles de dosificación de nicotina. Por un lado, están los e-líquidos totalmente libres de nicotina; mientras que por otro lado, están los líquidos para cigarrillos electrónicos que contienen una concentración de nicotina baja -entre 6 y 8 mg-, media -entre 10 y 12 mg-, alta -entre 16 y 18 mg-, o extra alta -24 mg-.



Apuesta por el uso del cigarrillo electrónico Sin duda alguna, la última obra de Silvia Taulés trata de resolver todas las incógnitas que existen sobre el uso del cigarrillo electrónico. Por ello, la periodista española recopila los testimonios de diferentes defensores del vapeo. Una de las voces más destacadas es la del ya mencionado cirujano oncológico Fernando Fernández Bueno, que también es portavoz de la Plataforma por la Reducción del Daño por Tabaquismo.



Además de entrevistar a este tipo de expertos en la materia, la periodista Silvia Taulés lleva a cabo un increíble recorrido por la historia del vapeo, para que los lectores puedan conocer la evolución del cigarrillo electrónico desde su aparición. Información rigurosa y veraz, que está basada en los diversos estudios científicos que se han desarrollado en los últimos tiempos.



Se puede decir por tanto, que el libro "Vapeo: Más ventajas que inconvenientes" es una excelente herramienta que puede ayudar a todas aquellas personas que tienen dudas sobre el cigarrillo electrónico. Una obra literaria de gran calidad, que pretende aportar algo de luz en el siempre polémico mundo del vapeo.

