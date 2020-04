CHIPSPAIN: repuestos de telefonía en casa en 24h Comunicae

miércoles, 22 de abril de 2020, 16:49 h (CET) Chipspain, (www.chipspain.com) distribuidor de repuestos de telefonía en España, Portugal y resto del mundo sigue realizando envíos con normalidad a todos sus clientes, pese a la época de confinamiento y restricciones que se está sufriendo Chipspain una empresa valenciana que nació en el 2002, especializada en la venta online de recambios de telefonía https://www.chipspain.com/es/, sigue prestando sus servicios de venta en Internet para todos los usuarios que necesiten disponer de piezas de reparación y pantallas para arreglar su dispositivo.

Del mismo modo para usuarios profesionales de servicios técnicos de reparación que estén desarrollando su actividad laboral.

Esta tienda online se ha caracterizado por pensar siempre en el cliente, ofreciendo diferentes tipos de envío para que pueda elegir el que desee nacional e internacional, así como disponer de un amplio abanico de productos de recambio a precios competitivos.

De los diferentes tipos de envíos disponibles en la tienda online el único que actualmente no se puede seleccionar es el de Correos ordinario debido al cese temporal de la actividad de Correos.

Por este motivo Chipspain ha querido facilitar que a todos sus clientes les lleguen los pedidos con la máxima normalidad posible, sea cual sea su destino, nacional o internacional. Sin evitar las posibles incidencias que pueden producirse por la situación actual del Covid-19.

Para esto ofrece actualmente el envío sin coste alguno para aquellos pedidos que superen una cantidad mínima, a través de servicios de paquetería privada.

Esta sin duda es una buena iniciativa para incentivar que los usuarios puedan realizar sus pedidos online y que les llegue fácilmente a la puerta de casa de forma segura.

Cabe recordar que son muchos los usuarios de teléfonos móviles que deciden reparar su dispositivo de forma independiente y precisan de los repuestos, pantallas y herramientas de reparación oportunos.

Esta es sin duda una buena forma de reaprovechar los dispositivos electrónicos a través de la reparación. Además de la satisfacción personal de realizarla. Y que supone un desembolso económico menor que comprar un nuevo teléfono móvil en la mayor parte de los casos.

De ahí el motivo que cada vez más clientes estén interesados en este tipo de productos de reparación por diversos motivos, y ahora más aún que muy buena opción recibir los paquetes en casa.

Catálogo de repuestos y pantallas también disponible para envíos a Portugal

Chipspain dispone de un amplio catálogo de repuestos y pantallas para móviles de las principales marcas de dispositivos como puede ser iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei, Motorola, LG, etc.

Así pues también están presentes en el mercado portugués ofreciendo a los usuarios del país luso la opción de comprar en su lengua materna, https://www.chipspain.com/pt/

En su tienda online también está dispuesto el aviso de envío con la propuesta de paquetería ofrecida por Chipspain para Portugal.

Así se pretende dentro de la máxima normalidad ofrecer los productos a los clientes del país vecino, así como a los usuarios locales.

