El terminal YUMI de Worldline gana el prestigioso premio iF Design Award 2020 Comunicae

miércoles, 22 de abril de 2020, 17:05 h (CET) Worldline [Euronext: WLN], líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales, se enorgullece en anunciar que YUMI, el disruptivo facilitador de negocio para Merchants de Worldline, es el ganador del iF DESIGN AWARD de este año, el premio de diseño de renombre mundial. YUMI logró el triunfo en el apartado de Productos, en la categoría de Terminal de Pago YUMI ha sido diseñado en colaboración con la agencia de diseño e innovación VanBerlo y ofrece tecnología y funcionalidad de última generación para los merchants y sus clientes.

Diseñado para crear una excepcional experiencia de usuario en el Punto de Venta

YUMI impresionó al jurado de 78 miembros, compuesto por expertos independientes de todo el mundo, por su combinación genuina de diseño tanto en calidad como en tecnología punta. YUMI es el producto de una considerable cooperación con VanBerlo a lo largo del proceso de desarrollo, lo que ha dado como resultado el primer dispositivo de pago interactivo de gran tamaño orientado al consumidor con una pantalla táctil completa. Gracias a su capacidad de rotar 360 grados y sus prestaciones Android, YUMI revoluciona las interacciones comercio-cliente al satisfacer las necesidades del cliente de tener una nueva, dinámica y eficiente experiencia de compra.

La competencia fue intensa: 7.298 inscripciones de 56 países con la esperanza de recibir el sello de calidad. YUMI también aparecerá en la sección "Ganadores" de la iF WORLD DESIGN GUIDE y en la iF design app.

Vincent Roland, Director de la Unidad de Negocio de Merchant Services de Worldline, dijo: "Ganar el premio de diseño iF para nuestra terminal de pago YUMI es un reconocimiento a la larga y exitosa relación de VanBerlo con nosotros. A lo largo de los años hemos logrado construir y establecer un entendimiento compartido del mercado y sus usuarios. Juntos tenemos la misión constante de desarrollar productos que satisfagan las necesidades del mercado en constante evolución de la mejor manera posible".

El Director de Diseño de VanBerlo, Roelof van Driel, comentó: "Con esta cooperación hemos logrado ofrecer una experiencia superior al usuario y una calidad de diseño sobresaliente, al tiempo que nos adherimos a las normas más estrictas de seguridad de pago. Aprovechando la tecnología punta, hemos logrado nuevamente superar los estándares del mercado. Como agencia de diseño e innovación estamos orgullosos de haber contribuido a este asombroso éxito".

El nuevo terminal insignia de Worldline, YUMI, ha sido desarrollado como una plataforma que incluye servicios de valor añadido a través de aplicaciones y que cumple con todos los escenarios del pago: tarjeta sin contacto, teléfono, tarjeta chip o tarjeta de banda magnética. Su software es personalizable por el minorista, la pantalla gira 360° para estar siempre de cara al cliente y tiene un diseño elegante y moderno. Puede integrarse con sistemas de puntos de venta locales (POS) o utilizarse de forma independiente. Guía al cliente de forma intuitiva a través de varios puntos de interfaz. El sistema operativo basado en Android permite futuras integraciones de software, manteniendo los más altos estándares de seguridad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.