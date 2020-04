Los hosteleros afirman que 9 de cada 10 bares cerraron durante el primer mes del estado de alarma Comunicae

miércoles, 22 de abril de 2020, 14:45 h (CET) Según los expertos del sector registrados en el foro Rentabilibar, solo el 12% de los negocios han podido reinventarse y ofrecer servicios alternativos a los clientes, como envíos a domicilio. Otros restaurantes locales y franquicias como La Andaluza, siguen trabajando para ofrecer todos sus servicios una vez se levante el estado de alarma La pregunta que más preocupa a los hosteleros y demás trabajadores del gremio es “¿Cuándo se podrán volver a abrir los locales?”. Actualmente, el Gobierno no ha acordado una fecha que ponga punto final al confinamiento en el que la población se encuentra inmersa desde mediados del mes de marzo. Sin embargo, tal como señalan los medios y el propio presidente ha hecho referencia en algunas de las múltiples ruedas de prensa que ha realizado durante el estado de alarma, se han estado haciendo algunas suposiciones sobre las posibles medidas que se podrían realizar durante los meses de verano, ya que España es un país que vive principalmente del turismo.

El turismo representa un 14,6% del PIB del país, según un informe elaborado por la asociación World Travel & Tourism Council (WTTC), porcentaje que se ve alimentado en gran parte por las miles de terrazas y bares que componen el territorio español. Tras esta situación, se han observado unas cifras devastadoras en este sector, provocando una situación insostenible.

La problemática no sólo reside en la gravedad actual de estar cautivos en casa, sino que va más allá. Y es que cuando se pueda comenzar a salir, algunas restricciones seguirán vigentes y no habrá un día X en el que todo volverá a la normalidad. Por lo tanto, bares, restaurantes y demás salas de ocio, donde normalmente se concentraban cientos de personas, permanecerán cerradas o controlarán sus multitudinarias reuniones.

A nivel personal, existen muchos empresarios que han depositado grandes cantidades de dinero para hacer reformas, como modificaciones para conseguir restaurantes sin salida de humos en Málaga, o la compra o alquiler de franquicias de hostelería en Valencia, por lo que la inversión que realizaron en su día no les resulta rentable con la cantidad de capital que están perdiendo debido a esta crisis sanitaria.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.