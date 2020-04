Rayco García, director de RG Consultant & Sport Solutions ,crea puentes para el fútbol español Comunicae

miércoles, 22 de abril de 2020, 14:01 h (CET) Rayco García nació en Tenerife, producto típico de la cantera canaria, el FC Barcelona lo fichó para su fútbol base. No llegó a jugar en el primer equipo y se fue a Inglaterra para afianzarse en el Leeds UD. En la actualidad dirige la empresa RG Consultant & Sport Solutions, con sede en Dubái, desde donde está creando puentes entre el fútbol español y el mundo árabe y africano Ante la pregunta de cómo se pasa del campo a la oficina y se empieza en un país tan diferente como EAU, Rayco comenta: “Tras mi experiencia en Inglaterra vi que había un mundo por explotar en los países árabes, así que decidí irme y empezar a vender las bondades del fútbol español”.

Lógicamente, surge la duda de si interesa la liga española allí y ,como señala Rayco, “si, el fútbol español interesa al mundo árabe, sobre todo por su forma de jugarlo. Los árabes piensan que el fútbol español es rico técnica y tácticamente. Es cierto que el fútbol inglés, debido a su gran marketing y su estrategia comercial, hace que se siga muy de cerca en cuanto a interés se refiere. Eventos como la Supercopa de España y diferentes amistosos jugados en la región han ayudado a incrementar el interés en nuestra Liga”.

Y añade que"la estrategia comercial de la Premier ha sido capaz de generar unos grandes ingresos a nivel mundial en cuanto a derechos se refiere, siendo capaces de crear una liga muy competitiva al repartir esos derechos de una forma mas equitativa que la española. Esto incrementa la competitividad y facilita a los equipos recién ascendidos el poder estructurarse profesionalmente y competir de tú a tú con los llamados equipos grandes. Creo que debemos seguir esos pasos para buscar una mejor versión de nuestra liga española”

Sobre los productos que comercializa, “he creado productos como los ‘training camp’ para niños en etapas de formación donde utilizamos jugadores catalogados como leyenda, que ayudan y motivan a estos niños a mejorar. En nuestros campus utilizamos entrenadores españoles formados en grandes canteras. Además, también he creado un producto los ‘partidos legend’ donde reúno a grandes jugadores retirados recientemente y que aún tienen el suficiente tirón como para atraer al gran público. El Barça Legends es un ejemplo”.

Y añade sonbre el Barça Legends: “Hasta el año 2011 los veteranos del Barça eran exjugadores que entrenaban un par de veces por semana en el Miniestadi. En ese año el ministro de deportes de Omán me pidió si era posible hacer un partido Real Madrid-Barcelona, y les dije que con el primer equipo era prácticamente imposible, pero si que podíamos intentar hacer lo mismo con los veteranos que se acababan de retirar. Entonces, con jugadores en plena forma, pero que no seguían la rutina diaria de entreno, empezamos a gestionar partidos de veteranos, siendo este el primer clásico que se disputo fuera de España y el primer clásico entre veteranos leyendas de fútbol 11”.

Además de abrir puentes con el mundo árabe, también ha abierto mercados en el continente africano: “Sí, África es un continente lleno de talento futbolístico y oportunidades comerciales. Es un mercado que está en pleno auge, que sigue muy de cerca las principales ligas europeas y eso ha provocado que diferentes países me hayan requerido para realizar eventos de exhibición o escuelas deportivas, entre otros. Sin ir más lejos, en el año 2018 organizamos un partido homenaje a Nelson Mandela juntamente con su familia que enfrentó al FC Barcelona contra el campeón de la liga sudafricana Mamelody Sundowns. Este evento tuvo mucha repercusión en todo el continente y fue muy especial por ser en el mismo lugar donde España se proclamó campeona del mundo”.

Rayco García también es pionero en utilizar el fútbol como reclamo turístico:“La organización de un partido de fútbol implica seguridad. Nadie juega un encuentro en un lugar donde hay una guerra o donde se puedan producir altercados. Muchos países han pasado épocas convulsas y ahora están en paz y prosperando. Una manera de explicar esta nueva situación es haciendo partidos de fútbol, uniendo a la gente y mostrando al mundo seguridad cultura y belleza dentro de sus fronteras.”

Hay que destacar que Rayco es embajador turístico de Zimbabue y comenta que “desde Europa tenemos muchos prejuicios hacia países africanos por su pasado político. Ahora mismo África esta viviendo una revolución social y económica. África es una oportunidad turística de increíble potencial. Zimbabue es un ejemplo, un país maravilloso, con una cultura y una gente increíble que ofrece un potencial turístico único. Es un país seguro, tranquilo, que espera que la gente lo descubra. Nosotros estamos utilizando el fútbol para, además de crear un espectáculo deportivo, crear un producto turístico.”

Sobre si el fútbol español es un buen producto, Rayco comenta: “Estoy seguro de que sí. Cada vez las cosas se están haciendo mejor: a veces no basta con ser bueno hay que parecerlo. Pienso que el fútbol español sigue creciendo mucho y en mi opinión es donde mejor se practica Esto significa que tanta formación de jugadores o entrenadores es de un nivel altísimo. Además, me consta que nos tienen como referentes en muchos países. Tenemos que seguir trabajando para que nos sigan reconociendo internacionalmente.”

Sobre la LFP y si esta le ayuda, comenta que“cuando mi empresa y yo empezamos a desarrollar estos productos La Liga aún estaba empezando a estructurar su departamento internacional en los últimos años hemos colaborado conjuntamente especialmente con el departamento de leyendas de La Liga, que lo lleva un gran amigo mío, como es Fernando Sanz. Además, fueron de gran ayuda para ejecutar el partido amistoso en Sudáfrica de Nelson Mandela.”

