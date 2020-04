Aumenta en un 63,8% el hábito de lectura durante el confinamiento Comunicae

miércoles, 22 de abril de 2020, 12:17 h (CET) El 36,5% confirma además haberlo hecho en más de cinco horas semanales. El lector se ha vuelto más lector, esa es la gran conclusión que se deriva del estudio realizado entre más de 2.000 lectores por la Editorial Exlibric durante el período de confinamiento. Ha leído más horas de promedio, más días a la semana y sin una predilección de horario, ha recuperado lecturas pendientes de libros que ya tenía en casa y las nuevas compras las ha realizado en Amazon El 98,3% de los encuestados ha continuado con la lectura

El 98,3% de los lectores afirma haber continuado con la actividad durante el confinamiento de los que el 36,5% confirma haber aumentado el tiempo dedicado a la lectura en más de cinco horas semanales. Se extrae además que el 56,29% ha leído a diario con una exposición de una a tres horas confirmada por el 69,9% de los lectores encuestados.

En cuanto al momento ideal para leer resulta evidente la mayor libertad horaria para dedicar al entretenimiento, al 39,2% le resulta indiferente el horario, con una pequeña predilección por la noche, con un 31,6%.

La novela negra, con un 19,2%, seguida por la novela histórica, romántica y de aventuras, han sido los géneros seleccionados para pasar el confinamiento, aunque la divulgación y el ensayo aparecen con un destacado 9% que indica que la lectura no solo es ocio sino también conocimiento.

El papel ha seguido siendo la opción elegida

Con un 61,7% el papel ha sido el género al que más se ha acudido durante esta etapa, con un fuerte repunte del libro electrónico con un 27,4%, con un marcado 10,5% de lectores que han intercalado ambos formatos y un 0,4% que ha optado por el audiolibro.

El 40% de las nuevas compras se han producido en Amazon

El 38,3% de los lectores ha optado por recuperar las lecturas que tenían pendientes en las estanterías, mientras que un 46,7% ha intercalado pendientes con nuevas compras. El 55,4% afirma haber realizado la compra de libros en papel, frente al 43,4% del libro electrónico y el 1,2% de audiolibros.

El 40,1% afirma haber acudido a Amazon para adquirir su nueva lectura, seguido de las cadenas de librerías con un 21,6% y las tiendas online de librerías con un 15%. El 5,2% acudía directamente a la web de la editorial. En cuanto a los modelos de suscripción, el 15% confirma haber utilizado este tipo de servicios.

El factor que más influye a la hora de comprar un libro durante el confinamiento ha sido el nombre del autor, con un 23,2%, seguido de cerca por las ya habituales recomendaciones de círculos cercanos, con un 20,6%.

Durante todo este tiempo, un 53,8% afirma haber descargado libros electrónicos de manera online, sin especificar si era de manera lícita o ilícita.

Entre los escritores más demandados se encuentran Stephen King, Javier Castillo, Dolores Redondo, Santiago Posteguillo y Almudena Grandes, mientras que los libros más leídos independientemente del formato han sido Loba negra, Reina Roja y La chica de nieve.

Y, entre todos los datos, una cifra en defensa de la lectura que puede generar el debate del libro como artículo de primera necesidad, el 96% afirma que los libros se están convirtiendo en una pieza clave para superar esta situación.

Una encuesta online elaborada por Exlibric donde han participado más de 2.000 lectores desde que se decretó el confinamiento en los hogares y el cierre de los establecimientos que no fueran de primera necesidad.

