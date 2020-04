2 de cada 3 personas que sufren un ictus presentan secuelas posteriores Comunicae

miércoles, 22 de abril de 2020, 11:13 h (CET) Según los expertos, el 80% de los casos de ictus pueden evitarse llevando una vida saludable. Además, pueden tratarse en clínicas especializadas como Neurocrecer, en Sevilla En España, se producen 120.000 casos de ictus al año, de los cuales, la correspondiente tasa de mortalidad ha alcanzado a 27.000 afectados, tal como está registrado en los datos del SEN (Sociedad Española de Neurología). Además, en los últimos años, este infarto cerebral ha afectado mucho más a las mujeres, y por consiguiente, el número de fallecidas ha sido el más alto registrado hasta ahora.

Pese a estos datos tan alarmantes recogidos por el SEN, existen infinidad de tratamientos alternativos para tratar la recuperación ictus cerebral, que, si se hace de manera constante y reiterada, hará que las posibles secuelas que este tipo de problemas acarrean, se vean disminuidas en un 50%, recuperando paulatinamente parte de la psicomotricidad y la independencia del paciente.

Este periodo de rehabilitación de la parálisis cerebral no es inmediato y precisa de una constancia por parte del paciente, ya que este debe seguir estrictamente las indicaciones del especialista que le está tratando. No obstante, los hábitos de vida que acostumbraba a llevar antes de haber sufrido el ictus, influyen de forma positiva o negativa en la recuperación del paciente.

Aunque este tipo de enfermedades suele afectar a la población más envejecida, cada vez es más frecuente que se den casos de personas jóvenes. Este año se han obtenido unas cifras de entre 10.000 y 15.000 personas menores de 55 años que hayan sufrido este o un daño cerebral similar.

Se conoce que entre un 80 y un 90% de los casos de ictus sufridos en España durante el último año, podrían haberse evitado si los pacientes afectados no hubieran consumido tabaco o alcohol de manera reiterada o hubieran llevado un estilo de vida menos sedentario, propenso a la obesidad y a problemas de hipertensión arterial, entre otros.

Neurocrecer pone a su disposición a los mejores profesionales del sector neurológico para tratar a pacientes que hayan sufrido este tipo de trastornos cerebrales.

