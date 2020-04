Talio lanza una tarifa plana con la que se podrá acceder a 150 cursos online Comunicae

miércoles, 22 de abril de 2020, 10:01 h (CET) Dada la situación que se está viviendo por el virus Covid-19, es muy importante no dejar de formarse y seguir creciendo, aprendiendo nuevos temas y virtudes que vendrán muy bien una vez haya pasado todo. Por ello, Talio, como expertos en la formación tanto presencial, como online, han lanzado una tarifa plana con la que podréis acceder a sus cursos online y aprovechar las circunstancias para formaros en aquellos temas que siempre habíais querido a un precio inmejorable Talio, empresa experta en el ámbito de la formación tanto presencial como online, han querido aprovechar esta situación para ayudar a todas aquellas personas que estén interesadas en continuar con su formación. Por ello, ponen a disposición de todos, una tarifa plana con la que se podrá tener acceso a 150 cursos online de diferentes temáticas. Desde cursos básicos para aprender a usar Office, hasta cursos de habilidades personales.

Desde Talio, han lanzado la Tarifa Plana Talio para empresas que necesiten formar a personas de manera fácil y sencilla. Planifique la formación de su organización, elija los cursos que más le interesen y puedan enriquecer el desarrollo profesional de sus empleados, durante 3 meses. Además, a un precio inmejorable: 59€ al mes (177€ en total, pago único).

¿Cómo funciona?

Con Tarifa Plana Talio tendrá acceso ilimitado a 150 cursos, organizados en las áreas temáticas esenciales para un profesional (Informática Técnica, Ciberseguridad, Ofimática, Habilidades...).

Cursos online ilimitados. Durante tres meses cada alumno podrá realizar todos los cursos online que quiera entre los 150 disponibles.

Donde y cuando quiera. Accesible desde cualquier dispositivo (tablet, pc) los 365 días del año.

Certificado. Al superar cada curso se obtendrá un Certificado acreditativo de la Formación.

¿Qué debe saber sobre la Tarifa plana Talio?

Cursos incluidos. Los cursos que empiezan con el código C0 estarán a su disposición. Algunos cursos del catálogo podrían estar excluidos. (Ver listado)

3 Inscripciones. Tres es el máximo número de inscripciones simultaneas que pueden estar activas. En cuanto finalice un curso se podrá inscribir en otro. Pago único. Paga al principio y disfruta de todo su catálogo de formación online. No renovan, la tarifa plana sin su permiso.

En Talio, son expertos en formación online de AA.PP. y empresas privadas. Entre otros, ya confían en Talio:

Bilbao Port, Elecnor, Brammer, Guggenheim bilbao, Ejie...

En caso de cualquier duda, ponte en contacto con el equipo técnico de Talio.

Para más información sobre Talio, dirigirse al siguiente enlace: www.talio.it

