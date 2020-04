El cambio de paradigma de la industria del cine Los avances tecnológicos permitieron que el confinamiento no logre frenar la totalidad de la industria Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 22 de abril de 2020, 10:10 h (CET) El COVID-19 avanzó como una invasión zombi a nivel mundial. Pero esta vez no hubo película que pudiera predecirlo.



De momento, los cines se han cerrado. Y los rodajes han sido cancelados, así como los festivales más importantes de la industria. Y la invasión sigue avanzando.



No obstante, el nuevo orden mundial impone, especialmente para el consumo digital. En este sentido, Tony Higueruelo, CEO de Rollyhoo, la primera productora de cine participativa del mundo, explica que “ha llegado el momento en el que el auge del vídeo bajo demanda y la disminución en la venta de entradas llevan tiempo generando dudas sobre la relevancia de las salas de cine”. Y agrega: “quizá Las salas de cine vayan a volver a enfrentarse a una crisis que les haga replantearse su modelo de negocio, tal como ocurrió en los años 20 con el cine mudo, en los 60 con la salida del vídeo doméstico y en el 2000 con la piratería”.



Es el caso de Rollyhoo, que está logrando expandir su modelo de negocio rentable y con autonomía financiera para transformar la industria del cine en momentos donde el sector audiovisual se encuentra sumamente golpeado. A través de su plataforma digital, cualquier persona tiene la oportunidad de invertir en cine, apoyando a la industria que le brinda entretenimiento durante el confinamiento, y todo sin necesidad de salir de casa.



“La inversión económica en el proyecto puede ser a partir de 100 euros, que otorga derecho a una parte de los beneficios de la explotación del filme; o más elevada, a partir de 30.000 euros, donde, además de los beneficios, se obtiene una deducción fiscal a través de una Agrupación de Interés Económico”, afirma Higueruelo.



El entorno digital a la cabeza

Los avances tecnológicos permitieron que el confinamiento no logre frenar la totalidad de la industria. Los guionistas, por ejemplo, optaron por realizar sus reuniones a través de Zoom; mientras que los directores de casting promueven los castings a distancia. Solo queda que los festivales se animen a las emisiones digitales, comercializando el producto en el canal interactivo que se presente como mejor postor.



Las plataformas de streaming pasan a liderar las transmisiones, como Netflix, HBO y Amazon Prime. Disney + se lanzó con una semana de prueba gratis en el mejor momento, superando los 10 millones de suscriptores en los primeros días.



Y mientras el estigma por estas plataformas comienza a desaparecer nos preguntamos: ¿seguiremos con las mismas ganas de ir a una sala de cine cuando todo esto acabe?



“Los consumidores de cine van a necesitar tiempo para tomar la confianza suficiente que los haga regresar a las salas, después de pasar meses confinados”, afirma Higueruelo. Y agrega: “es posible que esto nos permita pensar en una industria cinematográfica más digital, donde la novedad por la novedad no será tan importante como lo será la calidad de los contenidos producidos”.



Un modelo que contribuye a la cultura y el empleo en el mundo

Rollyhoo les da la posibilidad a los fans de formar parte de proyectos audiovisuales de todo tipo, mientras generan ingresos propios. El éxito dependerá, entonces, de la habilidad a la hora de comercializar los productos a través de este modelo de negocio que contribuye a la cultura y creación del empleo en todo el mundo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Academia Nacional de Literatura de México hace suya la iniciativa #Poesíaalasocho #Poesíaalasocho es una propuesta que busca visibilizar en Latinoamérica el valor social de la poesía durante la contingencia sanitaria del Covid-19 Morena Films realizará una serie sobre la trilogía de 'La chica invisible' de Blue Jeans Según un comunicado de este jueves, la ficción se basará en los tres libros que componen la trilogía: las ya publicadas 'La chica invisible' y 'El puzle de cristal' así como 'La promesa de Julia' que "llegará a las librerías esta primavera", han asegurado desde Planeta Festival de Cine de Málaga celebra online Málaga Festival Fund & Co-production Event Los participantes podrán intercambiar con los expertos opiniones, sugerencias y aprendizajes acerca del área tratada, han valorado El Festival de Venecia descarta celebrar "digitalmente" su próxima edición ​Aunque el Festival de Cine de Venecia no vaya a modificar su calendario, la organización sí se ha visto afectada La Academia lanza 'El podcast del cine español' El podcast se estrena este jueves con David Martí, Mapa Pastor y David Rodríguez, especialistas en tres oficios del cine muy distintos