Día mundial del recuerdo del holocausto 77 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia Isaac Bigio

miércoles, 22 de abril de 2020, 09:20 h (CET) El 19 de abril de 1943 se produjo el gran levantamiento de los judíos del gueto de Varsovia. A pesar de que la capital polaca ocupada por los nazis se encontraba totalmente cercada por el ejército hitleriano que dominaba a la mayor parte de Europa y que las pocas decenas de miles de judíos que quedaban en este barrio encerrado y supervigilado carecían de armas sofisticadas, los valientes judíos que sobrevivían allí en la miseria se enfrentaron malnutridos y mal armados durante semanas a unas de las fuerzas bélicas más superiores y tecnificadas que existían entonces.



La rebelión fue sofocada, pero su heroísmo dio paso a que en esta fecha se conmemora el día mundial del recuerdo del holocausto. Durante la II Guerra Mundial más de 6 millones de judíos, gitanos, sindicalistas, izquierdistas y otros sectores fueron asesinados en los campos de concentración o exterminio de los nazis.



Nunca antes ni después en la historia universal se dio una matanza tan planificada y con gases contra minorías étnicas. En esta fecha tan especial rindo un homenaje a todas las víctimas del nazi-fascismo, incluyendo a mi extensa familia que fue ejecutada por Hitler, sabiendo que hoy ninguno de los parientes de mi abuelo que se quedaron en Europa Oriental pudo sobrevivir a las SS.



Las discriminaciones a cualquier etnia ya sea por su religión, lenguaje o cultura es algo que debe ser erradicado, pues eso conduce a una serie de genocidios, como los que se dieron contra los amerindios o los negros africanos durante la conquista, o los holocaustos que se dieron durante el siglo XX. Este siglo se inició cuando Alemania exterminó a varios pueblos de Namibia y luego los turcos a más de 1 millón de armenios y cristianos, y este culminó con la matanza de los tutsis en Ruanda.



En esta ocasión quiero resaltar la figura de Mordejai Anilevich, el líder de dicho levantamiento. Él fue un militante de los Trabajadores de Sión, un partido socialista con el que no concuerdo pero que tenía un particular mensaje. Éste movimiento planteaba que en el entonces mandato británico de Palestina se debía estructurar una república independiente secular y binacional de hebreos y árabes, para hacer que ambos pueblos convivan en paz y logren una sociedad más justa.



En Reino Unido y muchos otros países se recuerda esta fecha el 27 de enero, pero en Israel lo conmemoran el 27 del mes de Nisán, el cual en 1943 esta fecha correspondió al 19 de abril.



Hoy esta conmemoración coincide con el primer cumpleaños de la reina Elizabeth II que no puede ser celebrada en las calles debido al coronavirus.



El COVID-19 ha demostrado que todos los humanos de todas las razas y condiciones sociales somos lo mismo frente a ese virus, y que las barreras entre nosotros deben quedar atrás. La necesidad de combatir a esta pandemia debiera hacer que los árabes y hebreos se unan y que algún día se materialicen los sueños de Anilevich y que la Tierra Santa dejase de ser un campo de enfrentamiento entre las grandes religiones occidentales para dar paso a una república de todas las sangres, inclusiva y abierta a todas sus etnias.



La única manera de evitar nuevos holocaustos es ir hacia una sociedad global más equitativa y democratizada. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Paz Ciencia eterna ​Las engañifas de las izquierdas y la Milá buscando fama ​O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no podemos menos de ver, con una cierta perplejidad, lo que está sucediendo en España. ¿Un principio de acuerdo entre Sánchez y Casado? La espiral del miedo Parece que Pedro Sánchez y los suyos no aceptan ni el más mínimo ápice de crítica ​No son bulos Se hacen con intencionalidad dañina. Sorprende que, tanto el Ministerio de Sanidad como el propio gobierno ‘trichavito’, caigan tan bajo Los catastrofistas ​¡Peor para los profetas de desgracias! Siempre después de la tempestad llega la calma y el momento de recuperarse