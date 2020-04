Cómo ahorrar más de 200€ al año en comisiones bancarias según Sin Comisiones Comunicae

martes, 21 de abril de 2020, 12:53 h (CET) Tras la oleada de nuevas comisiones a la que se han sumado la mayoría de bancos españoles, cada vez más personas contratan cuentas online como alternativa gratuita a las cuentas tradicionales Desde el pasado 1 de enero, la mayoría de las entidades bancarias han decidido subir las comisiones de sus cuentas como estrategia para ganar fidelidad entre sus clientes, viéndose obligados a cumplir una serie de rigurosos requisitos. Por esto, si no se quiere pagar comisiones, será necesario tener un fuerte compromiso con la entidad, algo incompatible con ser cliente de muchos bancos a la vez.

La alternativa gratuita y para la que no se exigen condiciones son las cuentas sin nómina. Las cuentas sin nómina son cuentas - la mayoría de ellas online - para las que apenas se exigen requisitos para contar con los beneficios de no tener que pagar comisiones.

Como dice Gabriel Rodríguez, webmaster de Sin Comisiones, en la mayoría de casos tan solo es necesario abrir una cuenta online para poder disfrutar de una cuenta corriente sin ningún tipo de comisión. Es el caso de cuentas como la del BBVA o Bankia, que a pesar de haber subido sus comisiones en sus cuentas tradicionales, siguen ofreciendo cuentas online gratuitas para aquellos clientes que estén dispuestos a tramitar su alta online.

Una vez abiertas, los bancos no tienen inconvenientes en que sus clientes visiten las oficinas físicas, consiguiendo que el consumidor medio pueda ahorrarse hasta 200€ anuales en comisiones bancarias.

De esta tendencia de abrir cuentas online se han visto muy beneficiados bancos como N26 o Nationale Nederlanden, ya que sus productos son originalmente online y ofrecen condiciones muy ventajosas. De hecho, en sincomisiones.org cada vez reciben más solicitudes de información sobre este tipo de cuentas bancarias.

Por todo esto, es importante ser cautos y analizar los productos bancarios que se desean contratar, ya que actualmente es muy fácil llevarse una sorpresa a final de mes. En Sin Comisiones es posible encontrar análisis honestos de productos bancarios que pueden ayudar a tomar la mejor decisión para ahorra dinero en productos financieros.

