Herbalife Nutrition: Alimentarse equilibradamente en cuarentena es posible Comunicae

martes, 21 de abril de 2020, 12:58 h (CET) El confinamiento en el hogar por el coronavirus está generando un aumento en el consumo de alimentos altos en grasas y calorías, deteriorando nuestro estilo de vida y hábitos alimentarios anteriores a la situación de emergencia sanitaria. Herbalife Nutrition da 8 consejos para promover una alimentación saludable en casa y sobrellevar las semanas de aislamiento sin efectos en nuestro organismo y hábitos previos Tras un mes entero de emergencia sanitaria por el COVID-19, comienza a pasar factura tanto tiempo en casa. El exceso de horas frente al ordenador o la televisión suele acompañarse del consumo de snacks no saludables, altos en azúcares y grasas saturadas. Al mismo tiempo, ha aumentado el consumo de alimentos que -aunque no son dañinos por sí solos- aportan más calorías de las necesarias y afectan el metabolismo si se consumen en exceso.

Realizar pequeños cambios en los menús diarios puede reducir la cantidad de calorías consumidas y ayuda a desarrollar hábitos alimenticios más saludables a largo plazo.

La compañía global especializada en nutrición y estilo de vida saludable, Herbalife Nutrition, ha sacado a la venta un libro de cocina, lleno de recetas divertidas que incluyen productos de Herbalife Nutrition entre sus ingredientes.

Además, ha preparado 8 recomendaciones para elaborar comidas menos calóricas:

Sustituir algunos ingredientes

Hay que revisar los ingredientes de las comidas que se consumen y tratar de sustituir algunos para reducir la cantidad de grasas y calorías o aumentar su valor nutricional. El pavo puede sustituir a la carne picada y si se quiere aumentar el consumo de fibra, podría sustituirse el arroz blanco por su versión integral.

En caso de duda, siempre es conveniente revisar las etiquetas y comparar los valores nutricionales de productos similares, teniendo en cuenta aspectos como las calorías, las grasas, las proteínas y los azúcares, para tomar las decisiones apropiadas.

Vigilar las proporciones de los ingredientes

Se puede regular la cantidad de aceite que se usa, y en ocasiones saltear en vez de freír los alimentos. También se puede disminuir la cantidad de sal o azúcar y duplicar la ración de frutas y vegetales.

Freír menos

Emplear ingredientes bajos en calorías sirve de poco si éstos se acaban friendo. Cocinar a la parrilla o al vapor con bajas cantidades de sal ayuda a mantener los alimentos saludables sin sacrificar el sabor.

Aumentar el consumo de verduras y frutas

Los vegetales son un complemento ideal de las sopas, el chile, el pastel de carne, los guisos, la ensalada de pollo o atún y la salsa para pastas. Contribuyen a reducir las calorías en las comidas y a aumentar su valor nutricional general, sobre todo si se usan las verduras de hoja verde, como las espinacas, acelgas, coles, rúcula, entre otras.

Las frutas, por su parte, son un complemento ideal para las ensaladas. Se pueden usar rodajas de naranja, mandarina, manzana o kiwi, por ejemplo. Las frutas y verduras de temporada estarán más frescas y costarán menos.

Usar condimentos más saludables

La creatividad es la clave al aderezar las verduras al vapor. Se puede echar mano del limón, el vinagre, las hierbas aromáticas, el ajo, la cebolla y las especias en lugar de depender exclusivamente de la mantequilla, las salsas o la sal. Probar con diferentes mostazas y tipos de vinagre para aliñar ensaladas y verduras o incorporar grasas “buenas” (saludables para el corazón) usando aceite de oliva o aceite de linaza también es recomendable.

Cocinar una vez, comer varias veces

Es conveniente duplicar las raciones de los alimentos que se pueden congelar, como las sopas y los guisos. De esta forma, podrán consumirse en una segunda ocasión. Es una forma práctica de estimular el consumo de comida saludable, el control de las porciones y la planificación semanal de las comidas.

Incorporar más pescado a la dieta

El atún en lata y el salmón son fuentes destacadas de omega 3, y además son saludables y asequibles. Añadir atún de lata a la salsa para la pasta en lugar de carne picada, o usar el salmón como complemento de las ensaladas para crear un plato principal rápido, saludable y ligero aumentarán el consumo habitual de pescado.

Elegir meriendas saludables

Una merienda nutritiva y equilibrada puede mantener la energía entre comidas y saciar el hambre. Sin embargo, las situaciones estresantes o inciertas como la que se está viviendo con el coronavirus pueden llevar a consumir de forma compulsiva alimentos no saludables, altos en grasa, sal o azúcar.

El exceso de dulce aumenta la cantidad de calorías, lo cual es contraproducente para la salud y si se está tratando de mantener un peso equilibrado. Si se está buscando satisfacer los antojos por una merienda dulce, son recomendables las barras de proteínas, las frutas naturales o cocinadas o los batidos de proteínas con sabor a chocolate o frutas.

Si se desea una merienda de textura cremosa, se puede optar por el yogur sin grasa mezclado con un poco de miel o jarabe de arce y cubierto con fruta fresca, plátano congelado, el requesón bajo en grasa o el pudín de chía.

Si, por el contrario, se quiere consumir algún refrigerio o tentempié crujiente y salado, se puede optar por barritas de queso tipo cottage sin grasa o bajo en grasa, chips de col o palomitas de maíz.

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio demostrada para sus Miembros Independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por Miembros Independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Para más información, por favor visitar IAmHerbalifeNutrition.com.

Herbalife Nutrition también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.

Contacto prensa: Alana Consultores de Comunicación

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Entretenemos reinventa el sector de los eventos en tiempos de Coronavirus El 73% de los españoles desean volver a sus empresas aunque les gustaría teletrabajar algún día de la semana, según un estudio de Actiu Aumenta en un 63,8% el hábito de lectura durante el confinamiento El COACM "SUMA" en busca del futuro Pacto por la Reconstrucción ​Lujos y espectáculos eróticos en Marbella Las Salas de Fiestas en la Costa del Sol son multitud, pero cada vez son más los que prefieren disfrutar de una noche de celebración en un ​Strip Club en Marbella