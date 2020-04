Clínica MARGen: Tratamientos de infertilidad después de COVID-19: Más eficientes y, por tanto, más económicos

Una fecundación in vitro por 3.000 euros puede resultar mucho más cara que una de 6.000, si hay que repetirla 10 veces Hay situaciones en las que es urgente realizar un tratamiento de reproducción asistida, si no se quiere renunciar a tener hijos. Las técnicas de CARE y CODE mejoran la eficacia de los tratamientos y, por tanto, reducen el coste de lograr tener un hijo en parejas con problemas de fertilidad

La pandemia del Covid-19 ha aplazado la decisión de ser padres, incluso en las parejas en las que el tiempo corre en contra de su fertilidad. A pesar de los anuncios de un nuevo “baby boom” post Covid-19, la crisis económica y el desempleo provocados por el coronavirus provocaran que muchas parejas se cuestionen si es el mejor momento para tener hijos.



En un artículo publicado en la revista Reproductive Biomedicine Online, el doctor Jan Tesarik, director de la clínica MARGen de Granada, analiza el impacto de la actual pandemia COVID-19 sobre las parejas con problemas de fertilidad y recomienda las pautas a seguir para hacer realidad su sueño der ser padres. Según este trabajo, cada caso es distinto y, en función de la condición de cada pareja, hay que establecer el orden de prioridades. Sin embargo, hay situaciones en las que es urgente realizar un tratamiento de reproducción asistida, si no se quiere renunciar a tener hijos.



Según el doctor Tesarik, hay que reducir el coste y mejorar la eficacia de los tratamientos por cada niño nacido. “Una fecundación in vitro por 3.000 euros -señala- puede resultar mucho más cara que una de 6.000, si hay que repetirla 10 veces. Los médicos no somos ladrones, y el coste refleja la calidad del trabajo realizado. Necesitamos reducir el coste por un niño nacido y no repetir las tentativas inútilmente. Con esta idea hemos desarrollado las técnicas de CARE y CODE, que mejoran la eficacia de los tratamientos y, por tanto, reducen el coste de lograr tener un hijo en parejas con problemas de fertilidad”.