Edosoft estima que la crisis del coronavirus ha acelerado la digitalización de la administración pública cinco años

martes, 21 de abril de 2020, 13:18 h (CET) El estado de alarma decretado por el gobierno el pasado 14 de marzo por la crisis sanitaria en la que está inmersa la sociedad, ha provocado que las Administraciones públicas hayan acelerado su transformación digital, en unos días, el equivalente a cinco años de trabajo, según afirma la tecnológica Edosoft La digitalización de las Administraciones Públicas siempre se ha visto como un reto al que se debe plantar cara en nuestro país, puesto que parecía que nunca despegaba. Ha sido ahora, debido a la pandemia mundial producida por el COVID-19, cuando la población se ha visto obligada a confinarse en sus domicilios, paralizando la actividad en prácticamente todas sus áreas, cuando la Administración Pública se ha visto obligada a acelerar los procesos.

Según Juan Vera, director ejecutivo de Edosoft, empresa especializada en la transformación digital de empresas y administraciones públicas, esta aceleración está marcando récords: “en los días que llevamos de estado de alarma, se está haciendo un trabajo de digitalización en las administraciones públicas que a muchas empresas les ha llevado en torno a cinco años”, ha declarado.

La necesidad de digitalizar los servicios públicos, unido al miedo de no poder ofrecer los servicios que precisan los ciudadanos es lo que ha propiciado este empujón, pero lo que ha quedado demostrado es que esta transformación digital es posible, “se está poniendo de manifiesto que grandes áreas de la administración pueden teletrabajar; tramitando expedientes o realizando otras gestiones que no impliquen estar cara al público. En áreas en la cuales los trabajadores operan con un ordenador, ahora pueden -y podían antes, pero solo desde el punto de vista técnico- trabajar desde casa. Se están implementando las medidas muy rápidamente” señala Vera.

España se encuentra en el 10º puesto de digitalización de las Administraciones Públicas a nivel europeo, según el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de 2018 y, aunque a nivel de gestión interna aún quedaba y queda mucho por hacer, uno de los ámbitos en los que más se ha podido percibir una clara evolución ha sido en el área de innovación. “Las Administraciones Públicas estaban empezando a dar un buen paso, sobre todo comparando con el nivel de la media europea en el área Smart: del IoT, de la obtención de datos, de la explotación y eficiencia del dato… En ese ámbito sí que estamos viendo como prácticamente en todos los puntos de España hay proyectos de esa índole y ahí sí que sacamos buena nota.”

Nuevos trámites y gestiones se unirán a otros ya conocidos como la actual campaña de la Renta u otros temas burocráticos como la gestión de ayudas, y pondrán a prueba si esta aceleración digital se ha hecho correctamente y sentará precedentes para los trámites del futuro.

Sobre Edosoft

Edosoft es una empresa que lleva 15 años desarrollando software tecnológico y aplicando la tecnología más avanzada para ayudar a las empresas y Administraciones Públicas a acelerar su transformación digital. Sus proyectos aplican en Participación, Transparencia, CRM Ciudadano, Optimización de Infraestructuras y Gestión Eficiente del Dato.

Son especialistas en servicios en la nube - Cloud -, siendo los únicos socios 360º de Google Cloud en España, ya que están certificados tanto para ofrecer formación profesional en las líneas de Colaboración como en las de Datos y Arquitectura.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.