​Consejos para los nuevos traders durante la cuarentena del Covid-19

Durante la crisis del coronavirus, muchas oportunidades nuevas se abren para quienes deciden, por voluntad propia o por ley, quedarse en casa para aguardar a que la situación se estabilice. El Forex trading es una de las formas más idóneas para iniciar una nueva carrera en esta actividad, ya que, a pesar de ser volátil, es uno de los mercados con mayor apalancamiento y mejores tarifas actualmente.



El Forex, como sabrás, es el comercio de divisas, y los pares de monedas no han tenido un comportamiento muy positivo a lo largo de esta crisis. Tampoco ha sido una buena jornada para otros activos comerciales; el colapso del precio del petróleo, se ha convertido en una crisis económica mundial nunca antes vista.



Pero aún en los mercados bajistas, se pueden extraer ganancias y buenas oportunidades de inversión.



Aprovecha el día a día El Day trading es característico del Forex en Línea, y para los traders principiantes que tienen poco capital, es una opción más que idónea. Al iniciar con poco dinero, no cabe dudas de que no es fácil iniciar en trading con poco capital; en especial, en mercados en los que es más rentable el mediano y largo plazo.



Cuando vas a este tipo de inversiones de un solo día; es importante que te fijes en los valores que te aportan las plataformas como MetaTrader 5 y las herramientas de análisis de datos disponibles en tu bróker.



Todo esto con el fin de que tengas una idea de la tendencia y el panorama. Recuerda, si la tendencia está a la baja, entonces el Day Trading no dará buenos resultados, pues lo más probable es que registres pérdidas.



Analiza utilizando la gráfica que te sea más comprensible Bien sea una gráfica lineal, o de velas, o cualquier otro tipo de representación de las tendencias, lo importante es que sepas analizarla. Las gráficas de velas te permitirán identificar puntos de soporte y resistencia durante el día, las gráficas lineales te ayudarán a identificar la tendencia.



Una vez hayas encontrado un patrón, podrás saber el tipo de tendencia; bajista, alcista, fatigada, parabólica, y podrás actuar en consecuencia de ella. Es importante que aproveches las tendencias alcistas para abrir posiciones de compra/venta oportunas, y de esta manera puedas aumentar tu capital progresivamente.



Utiliza herramientas de gestión de riesgo Es importante que entiendas la importancia de la gestión de riesgo, sobre todo en períodos de volatilidad; por ley, los brókers deben ofrecer entre sus servicios herramientas que reduzcan el riesgo de sus clientes. La protección de saldo negativo, por ejemplo, te ayudará a mantener tu saldo por encima de cero. Existen algunos brókers que prestan servicios como el Stop-Loss, que te ayudan a minimizar las pérdidas de capital.



Por último, pero no menos importante, de hecho, como punto fundamental, es necesario que identifiques tu apetito de riesgo; es decir, que conozcas la cantidad de dinero que estás dispuesto a perder, ya que es con esa cantidad con la que contarás en tus inversiones.



El trading es riesgoso, y un gran porcentaje de clientes pierden dinero en él, por lo que es necesario que tengas en cuenta que el dinero que inviertes en el bróker debe formar parte de un fondo exclusivo para el trading.