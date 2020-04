¿Cómo podrán las empresas garantizar su seguridad y la salud de sus trabajadores en la fase dos de desescalada? Esto permitirá garantizar que la entrada a las instalaciones cumplen con las directrices sanitarias Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de abril de 2020, 10:59 h (CET)

Esta es una de las principales preguntas que hoy en día se plantea el tejido empresarial, cómo serán capaces de poder garantizar a sus trabajadores un espacio seguro y donde los contagios sean prácticamente inviables.



Para ello, Digital Technologies, una de las empresas tecnológicas punteras en Italia y con sede abierta desde hace un año en Madrid, para también apostar por la transformación digital innovadora en la empresa de nuestro país, presenta una de las tecnologías más novedosas del mercado en colaboración con su partner Tuputech: Tupucheck pro.



Tupucheck es una tablet que, enchufada a la red eléctrica y con una fácil instalación puede realizar la propia empresa, ofrece en su software una cámara termográfica con un margen de error de apenas 0.2º, capaz de realizar termo escaneo en menos de 100 milisegundos y un reconocimiento facial en 300 milisegundos que asegure que el usuario porta mascarilla, siendo ambas funciones configurables según las necesidades de la empresa.



“Este tipo de cámara mejora sustancialmente la capacidad de registro de cualquier cámara térmica, cuyo margen de error se acerca al grado. Para las empresas, este tipo de tecnología va a servir para detectar la temperatura corporal de sus trabajadores y visitantes y conocer si portan o no mascarilla como parece que será obligatorio” explican desde Digital Technologies.



Esta tablet, multilingüe y de fácil instalación, es una solución económica, fiable y útil que servirá para asegurar que cada una de las personas que entren en las oficinas, cumplen con las medidas recomendadas para asegurar un espacio de trabajo seguro gracias a la tecnología de reconocimiento facial.



Además, esta solución también puede servir de control de acceso y de fichaje horario incluyendo en las funcionalidades esta opción.



“La vuelta al trabajo es vital para la economía mundial. Más aún en países donde el confinamiento se ha alargado semanas, hibernando al tejido empresarial. Tanto en China como Italia, otros de lo países más afectados por esta pandemia, la Fase 2 (desescalada) a nivel empresarial ya se ha puesto en marcha gracias a opciones como la Tupucheck. Gracias al termómetro infrarrojo, autorizaría el acceso seguro a las instalaciones, protegiendo a trabajadores y también a empresarios, a los que evitaría tener que cerrar nuevamente sus centros al garantizar que quien accede cumple con los parámetros de salud” explican desde Digital Technologies.



El éxito de este dispositivo y software tanto en China, donde ha sido seleccionado como solución oficial por el Gobierno de Shenzhen, como en Italia, hace presagiar que tan pronto comience la comercialización en nuestro país, será una de las medidas pioneras para empresas, fábricas, transportes o grandes superficies. "La ventaja es que el coste es muy asumible , lo que no permitirá acceder a esta solución a todo tipo de pymes también".

